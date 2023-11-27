УФСИН по ХМАО купит пять «Москвичей-3» за 11 млн рублей

28 ноября 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

УФСИН по ХМАО потратит 11 млн рублей па покупку пяти новый автомобилей «Москвич» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Управление Федеральной службы исполнения наказаний по ХМАО готово потратить 11 миллионов рублей на покупку пяти новых автомобилей «Москвич-3». Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки», посредством которого руководство силового ведомства объявило конкурс по поиску поставщика отечественных автомашин для служебного пользования. «Год выпуска автомашин „Москвич-3“ или их эквивалента: не позднее 2023 года… Товар в количестве пяти штук должен быть поставлен согласно контракта до 29 декабря 2023 года», — сообщается в опубликованной на портале документации. В документах также сказано, что поставляемые автомобили должны быть укомплектованы всеми современными системи, в том числе бортовыми компьютерами, системами навигации ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистемами, электроподъемниками передних дверей, необходимых для комфортного пребывания пассажиров. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 декабря. В августе этого года президент России Владимир Путин заявил, что российские госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях. Как отметил российский лидер, такая мера позволит улучшать качество отечественного автопрома.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по ХМАО готово потратить 11 миллионов рублей на покупку пяти новых автомобилей «Москвич-3». Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки», посредством которого руководство силового ведомства объявило конкурс по поиску поставщика отечественных автомашин для служебного пользования. «Год выпуска автомашин „Москвич-3“ или их эквивалента: не позднее 2023 года… Товар в количестве пяти штук должен быть поставлен согласно контракта до 29 декабря 2023 года», — сообщается в опубликованной на портале документации. В документах также сказано, что поставляемые автомобили должны быть укомплектованы всеми современными системи, в том числе бортовыми компьютерами, системами навигации ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистемами, электроподъемниками передних дверей, необходимых для комфортного пребывания пассажиров. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 декабря. В августе этого года президент России Владимир Путин заявил, что российские госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях. Как отметил российский лидер, такая мера позволит улучшать качество отечественного автопрома.