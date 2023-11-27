27 ноября 2023

Бывшая «Мисс Москва» перевела екатеринбуржцу миллион за победу на «Мисс Мира»

Бывшая «Мисс Москва» перевела екатеринбуржцу миллион за победу на «Мисс мира»
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За эти деньги мужчина обещал продвинуть девушку на конкурс «Мисс Мира» Фото:

Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко заплатила миллион рублей бывшему кастинг-директору конкурса «Мисс Екатеринбург» Антону Парамонову, чтобы он продвинул ее на конкурс «Мисс Мира». Когда мужчина пропал, девушка написала заявление в полицию. Информация об инциденте появилась в сети.

«Бывшая Мисс Москва заплатила больше миллиона рублей своему знакомому, пообещавшему ей призовое место на „Мисс Мира“ <…> Тот [Парамонов] сказал ей, что может все устроить и даже организовать призовое место. Но за это надо заплатить», — сообщает telegram-канал Baza. Девушка переводила деньги с июня по октябрь 2023 года, а когда сумма превысила миллион рублей, мужчина пропал. После этого Семеренко обратилась в полицию.

Уточняется, что девушка познакомилась с Антоном Парамоновым в 2018 году. Уже в 2021 они начали сотрудничать: мужчина продвигал девушку на различных мероприятиях.

Парамонова ранее обвиняли в мошенничестве российские модели, которых мужчина обещал протолкнуть на конкурсах. Также против бывшего кастинг-директора выступали футбольные фанаты, которым он ручался, что сможет достать билеты на матчи, однако позже пропадал с деньгами.

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Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко заплатила миллион рублей бывшему кастинг-директору конкурса «Мисс Екатеринбург» Антону Парамонову, чтобы он продвинул ее на конкурс «Мисс Мира». Когда мужчина пропал, девушка написала заявление в полицию. Информация об инциденте появилась в сети. «Бывшая Мисс Москва заплатила больше миллиона рублей своему знакомому, пообещавшему ей призовое место на „Мисс Мира“ <…> Тот [Парамонов] сказал ей, что может все устроить и даже организовать призовое место. Но за это надо заплатить», — сообщает telegram-канал Baza. Девушка переводила деньги с июня по октябрь 2023 года, а когда сумма превысила миллион рублей, мужчина пропал. После этого Семеренко обратилась в полицию. Уточняется, что девушка познакомилась с Антоном Парамоновым в 2018 году. Уже в 2021 они начали сотрудничать: мужчина продвигал девушку на различных мероприятиях. Парамонова ранее обвиняли в мошенничестве российские модели, которых мужчина обещал протолкнуть на конкурсах. Также против бывшего кастинг-директора выступали футбольные фанаты, которым он ручался, что сможет достать билеты на матчи, однако позже пропадал с деньгами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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