«Ведомости»: Путин посетит выставку «Россия», связанную с выборами-2024

Владимир Путин может посетить выставку «Россия» в начале декабря, заявили источники в АП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» в начале декабря. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. Ранее в АП предположили, что Путин на выставке объявит об участии в выборах на пост главы государства, которые пройдут в 2024 году.

«Первый визит Владимира Путина на выставку „Россия“ намечен на первые числа декабря», — передают «Ведомости» слова источников из АП. Уточняется, что в эти дни в рамках выставки пройдет форум «Мы вместе», где президент будет участвовать в награждении премией «Волонтер года».

Отмечается, что российский лидер не раз посещал мероприятия движения «Мы вместе», сказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он также заявил, что выборы являются сложным механизмом, касающимся самых разных сторон жизни РФ. По его словам, выставка «Россия» — один из этих уровней. «Она [выставка] формирует положительные настроения и ожидания [у россиян], что крайне важно для драматургии и стилистики избирательной кампании. Очевидно, что к ней большой интерес со стороны граждан, бизнеса, госкомпаний. А дата посещения выставки президентом зависит от его графика», — передает газета слова Костина.

Выставка «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024-го. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит мероприятие, но случится это не в день открытия. Также источник в администрации президента заявил «Коммерсанту», что на выставке российский лидер может объявить о своем участии в президентской гонке.