Володин раскрыл, чем финны расплатятся за закрытие границ с Россией

Володин: Финляндия потеряет около 3 млрд евро из-за закрытия КПП на границе с РФ

Вячеслав Володин заявил о последствиях для Финляндии после закрытия границы с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение Финляндии закрыть погранпереходы на границе с Россией будет стоить Хельсинкам около трех миллиардов евро. Помимо этого, страна столкнется множеством других экономических проблем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка трех миллиардов евро», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы заявил, что Финляндия столкнется с целым рядом проблем. По его словам, страну ждет сильное увеличение военных расходов из-за «поспешного» вступления в НАТО, а также неприятные последствия от антироссийских санкций, от которых страдает множество государств Евросоюза.

Ранее Финляндия перекрыла почти все КПП на границе с РФ. В правительстве страны заявили, что это связано с наплывом нелегальных иммигрантов. Позже финский министр финансов Риикка Пурра заявила, что необходимо полностью перекрыть русско-финскую границу, пишет RT.