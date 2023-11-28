Володин раскрыл, чем финны расплатятся за закрытие границ с Россией

Володин: Финляндия потеряет около 3 млрд евро из-за закрытия КПП на границе с РФ
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил о последствиях для Финляндии после закрытия границы с РФ Фото:

Решение Финляндии закрыть погранпереходы на границе с Россией будет стоить Хельсинкам около трех миллиардов евро. Помимо этого, страна столкнется множеством других экономических проблем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка трех миллиардов евро», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы заявил, что Финляндия столкнется с целым рядом проблем. По его словам, страну ждет сильное увеличение военных расходов из-за «поспешного» вступления в НАТО, а также неприятные последствия от антироссийских санкций, от которых страдает множество государств Евросоюза.

Ранее Финляндия перекрыла почти все КПП на границе с РФ. В правительстве страны заявили, что это связано с наплывом нелегальных иммигрантов. Позже финский министр финансов Риикка Пурра заявила, что необходимо полностью перекрыть русско-финскую границу, пишет RT.

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Решение Финляндии закрыть погранпереходы на границе с Россией будет стоить Хельсинкам около трех миллиардов евро. Помимо этого, страна столкнется множеством других экономических проблем. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка трех миллиардов евро», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Кроме того, спикер Госдумы заявил, что Финляндия столкнется с целым рядом проблем. По его словам, страну ждет сильное увеличение военных расходов из-за «поспешного» вступления в НАТО, а также неприятные последствия от антироссийских санкций, от которых страдает множество государств Евросоюза. Ранее Финляндия перекрыла почти все КПП на границе с РФ. В правительстве страны заявили, что это связано с наплывом нелегальных иммигрантов. Позже финский министр финансов Риикка Пурра заявила, что необходимо полностью перекрыть русско-финскую границу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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