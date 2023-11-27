В ХМАО задержан начальник отдела Роспотребнадзора за получение взяток

28 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Начальник Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Андрей Щербаков задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом следствия. «Щербаков ежемесячно получал 50 тысяч рублей от директора частного детского сада за то, что не посещал учреждение с проверками. Деньги главному санитарному врачу приходили на банковскую карту, оформленную на работника детсада. Всего за два года Щербаков заработал более двух миллионов рублей», — сообщил источник. Он добавил, что в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. В Следственном комитете ХМАО агентству пообещали прокомментировать информацию позднее.

Начальник Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Андрей Щербаков задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом следствия. «Щербаков ежемесячно получал 50 тысяч рублей от директора частного детского сада за то, что не посещал учреждение с проверками. Деньги главному санитарному врачу приходили на банковскую карту, оформленную на работника детсада. Всего за два года Щербаков заработал более двух миллионов рублей», — сообщил источник. Он добавил, что в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. В Следственном комитете ХМАО агентству пообещали прокомментировать информацию позднее.