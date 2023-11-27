27 ноября 2023

В ХМАО задержан начальник отдела Роспотребнадзора за получение взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей Фото:

Начальник Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Андрей Щербаков задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

«Щербаков ежемесячно получал 50 тысяч рублей от директора частного детского сада за то, что не посещал учреждение с проверками. Деньги главному санитарному врачу приходили на банковскую карту, оформленную на работника детсада. Всего за два года Щербаков заработал более двух миллионов рублей», — сообщил источник.

Он добавил, что в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. В Следственном комитете ХМАО агентству пообещали прокомментировать информацию позднее.

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Начальник Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Андрей Щербаков задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом следствия. «Щербаков ежемесячно получал 50 тысяч рублей от директора частного детского сада за то, что не посещал учреждение с проверками. Деньги главному санитарному врачу приходили на банковскую карту, оформленную на работника детсада. Всего за два года Щербаков заработал более двух миллионов рублей», — сообщил источник. Он добавил, что в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. В Следственном комитете ХМАО агентству пообещали прокомментировать информацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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