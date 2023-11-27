В ХМАО задержан начальник отдела Роспотребнадзора за получение взяток

Начальник Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Андрей Щербаков задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом следствия.
«Щербаков ежемесячно получал 50 тысяч рублей от директора частного детского сада за то, что не посещал учреждение с проверками. Деньги главному санитарному врачу приходили на банковскую карту, оформленную на работника детсада. Всего за два года Щербаков заработал более двух миллионов рублей», — сообщил источник.
Он добавил, что в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. В Следственном комитете ХМАО агентству пообещали прокомментировать информацию позднее.
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