Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян

Власти Шри-Ланки ввели безвизовый режим для россиян, который продлится до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте иммиграции и эмиграции государства.
«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера была принята для восстановления туристической отрасли в рамках пилотной программы правительства Шри-Ланки.
Ранее стало известно, что Китай начал принимать россиян без визы, напоминает MK.RU. Позже в СМИ писали, что приграничный туризм РФ и КНР стал активнее набирать обороты, передает RT.
Власти Шри-Ланки ввели безвизовый режим для россиян, который продлится до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте иммиграции и эмиграции государства. «Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера была принята для восстановления туристической отрасли в рамках пилотной программы правительства Шри-Ланки. Ранее стало известно, что Китай начал принимать россиян без визы, напоминает MK.RU. Позже в СМИ писали, что приграничный туризм РФ и КНР стал активнее набирать обороты, передает RT.