Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян

Шри-Ланка ввела безвизовый режим для ряда государств Фото: Алена Полозова © URA.RU

Власти Шри-Ланки ввели безвизовый режим для россиян, который продлится до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте иммиграции и эмиграции государства.

«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года», — говорится в сообщении . Уточняется, что такая мера была принята для восстановления туристической отрасли в рамках пилотной программы правительства Шри-Ланки.