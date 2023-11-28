Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян

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Шри-Ланка, гольф
Шри-Ланка ввела безвизовый режим для ряда государств Фото:

Власти Шри-Ланки ввели безвизовый режим для россиян, который продлится до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте иммиграции и эмиграции государства.

«Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера была принята для восстановления туристической отрасли в рамках пилотной программы правительства Шри-Ланки.

Ранее стало известно, что Китай начал принимать россиян без визы, напоминает MK.RU. Позже в СМИ писали, что приграничный туризм РФ и КНР стал активнее набирать обороты, передает RT.

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Власти Шри-Ланки ввели безвизовый режим для россиян, который продлится до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте иммиграции и эмиграции государства. «Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера была принята для восстановления туристической отрасли в рамках пилотной программы правительства Шри-Ланки. Ранее стало известно, что Китай начал принимать россиян без визы, напоминает MK.RU. Позже в СМИ писали, что приграничный туризм РФ и КНР стал активнее набирать обороты, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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