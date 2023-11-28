Диетолог рассказала россиянам, какую рыбу полезно есть

Диетолог Тихомирова: сельдь и скумбрия самые полезные виды рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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АГРО 2016 выставка Челябинск, копчености, рыба, скумбрия
Эксперт рекомендует россиянам есть морепродукты не меньше двух раз в неделю Фото:

В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной. Сельдь и скумбрия относятся к такой рыбе, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

«Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод. Весь жир морской рыбы, например скумбрии или сельди, представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сосудов и сердца, стимулируют иммунитет, а также поддерживают упругость и гладкость кожи», — рассказала Тихомирова в беседе с NEWS.ru. Также она отметила, что рыба имеет преимущество над мясом, потому в 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом. В рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жестким. Эксперт добавила, что употреблять морепродукты рекомендуется минимум два раза в неделю.

Ранее URA.RU писало, какие продукты нельзя давать детям. Детский врач диетолог посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли.

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В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной. Сельдь и скумбрия относятся к такой рыбе, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. «Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод. Весь жир морской рыбы, например скумбрии или сельди, представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сосудов и сердца, стимулируют иммунитет, а также поддерживают упругость и гладкость кожи», — рассказала Тихомирова в беседе с NEWS.ru. Также она отметила, что рыба имеет преимущество над мясом, потому в 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом. В рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жестким. Эксперт добавила, что употреблять морепродукты рекомендуется минимум два раза в неделю. Ранее URA.RU писало, какие продукты нельзя давать детям. Детский врач диетолог посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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