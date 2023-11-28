Диетолог рассказала россиянам, какую рыбу полезно есть

Диетолог Тихомирова: сельдь и скумбрия самые полезные виды рыбы

28 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Эксперт рекомендует россиянам есть морепродукты не меньше двух раз в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной. Сельдь и скумбрия относятся к такой рыбе, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. «Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод. Весь жир морской рыбы, например скумбрии или сельди, представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сосудов и сердца, стимулируют иммунитет, а также поддерживают упругость и гладкость кожи», — рассказала Тихомирова в беседе с NEWS.ru . Также она отметила, что рыба имеет преимущество над мясом, потому в 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом. В рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жестким. Эксперт добавила, что употреблять морепродукты рекомендуется минимум два раза в неделю. Ранее URA.RU писало, какие продукты нельзя давать детям. Детский врач диетолог посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли.

В морской рыбе содержится йод необходимый человеку, поэтому она намного полезнее речной. Сельдь и скумбрия относятся к такой рыбе, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. «Морская рыба намного полезнее речной, так как в ней содержится йод. Весь жир морской рыбы, например скумбрии или сельди, представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сосудов и сердца, стимулируют иммунитет, а также поддерживают упругость и гладкость кожи», — рассказала Тихомирова в беседе с NEWS.ru. Также она отметила, что рыба имеет преимущество над мясом, потому в 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом. В рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жестким. Эксперт добавила, что употреблять морепродукты рекомендуется минимум два раза в неделю. Ранее URA.RU писало, какие продукты нельзя давать детям. Детский врач диетолог посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли.