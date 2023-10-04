Диетолог раскрыла, какие продукты нельзя давать детям

Диетолог Михалева: детям не следует давать соки и готовые завтраки

05 октября 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Врач Оксана Михалева посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли Фото: Анна Майорова © URA.RU Из рациона детей следует исключить сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки, поскольку у такой пищи вредный состав. Таким мнением поделилась детский врач-эндокринолог, врач-диетолог для детей Оксана Михалева. «Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными», — передает слова Михалевой « Газета.ру ». Она добавила, что бывают исключения, поэтому всегда стоит обращать внимание на состав. А если ребенок склонен к набору лишнего веса, стоит исключить из рациона полностью. По словам врача, вместо соков и других сладких напитков ребенку следует давать воду и натуральные молочные продукты, а вместо готовых завтраков — каши и мюсли. В качестве перекуса лучше предложить орехи, сухофрукты или овощи, заключила Михалева. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что детям следует ограничить потребление газировки. По ее словам, в большом стакане таких напитков содержится не менее пяти кусочков сахара, если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из рациона детей следует исключить сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки, поскольку у такой пищи вредный состав. Таким мнением поделилась детский врач-эндокринолог, врач-диетолог для детей Оксана Михалева. «Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными», — передает слова Михалевой «Газета.ру». Она добавила, что бывают исключения, поэтому всегда стоит обращать внимание на состав. А если ребенок склонен к набору лишнего веса, стоит исключить из рациона полностью. По словам врача, вместо соков и других сладких напитков ребенку следует давать воду и натуральные молочные продукты, а вместо готовых завтраков — каши и мюсли. В качестве перекуса лучше предложить орехи, сухофрукты или овощи, заключила Михалева. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что детям следует ограничить потребление газировки. По ее словам, в большом стакане таких напитков содержится не менее пяти кусочков сахара, если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару.