04 октября 2023

Диетолог раскрыла, какие продукты нельзя давать детям

Диетолог Михалева: детям не следует давать соки и готовые завтраки
© Служба новостей «URA.RU»
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Завтраки в заведениях Екатерибурга, завтрак, рисовая каша, еда
Врач Оксана Михалева посоветовала заменить готовые завтраки в детском рационе на каши и мюсли Фото:

Из рациона детей следует исключить сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки, поскольку у такой пищи вредный состав. Таким мнением поделилась детский врач-эндокринолог, врач-диетолог для детей Оксана Михалева.

«Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными», — передает слова Михалевой «Газета.ру». Она добавила, что бывают исключения, поэтому всегда стоит обращать внимание на состав. А если ребенок склонен к набору лишнего веса, стоит исключить из рациона полностью.

По словам врача, вместо соков и других сладких напитков ребенку следует давать воду и натуральные молочные продукты, а вместо готовых завтраков — каши и мюсли. В качестве перекуса лучше предложить орехи, сухофрукты или овощи, заключила Михалева.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что детям следует ограничить потребление газировки. По ее словам, в большом стакане таких напитков содержится не менее пяти кусочков сахара, если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару.

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Из рациона детей следует исключить сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки, поскольку у такой пищи вредный состав. Таким мнением поделилась детский врач-эндокринолог, врач-диетолог для детей Оксана Михалева. «Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными», — передает слова Михалевой «Газета.ру». Она добавила, что бывают исключения, поэтому всегда стоит обращать внимание на состав. А если ребенок склонен к набору лишнего веса, стоит исключить из рациона полностью. По словам врача, вместо соков и других сладких напитков ребенку следует давать воду и натуральные молочные продукты, а вместо готовых завтраков — каши и мюсли. В качестве перекуса лучше предложить орехи, сухофрукты или овощи, заключила Михалева. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что детям следует ограничить потребление газировки. По ее словам, в большом стакане таких напитков содержится не менее пяти кусочков сахара, если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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