Курганские депутаты приняли бюджет области

Депутаты Курганской областной думы утвердили региональный бюджет на 2024 год. Об этом с заседания облдумы сообщает корреспондент URA.RU.
«На голосовании о бюджете голоса распределились в пропорции: 22 голоса «за», 2 — «против», — сообщает корреспондент. Бюджет приняли в первом чтении.
Против выступили представители КПРФ. С проектом они были не согласны еще на заседании комитета, где обсуждался бюджет. Они были против уменьшения расходов на социальную сферу и медицину. Также коммунисты были удивлены, что в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские коммунисты выступили против бюджета. Также у них были вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину во время отчета об итогах социально-экономического развития.
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