27 ноября 2023

Курганские депутаты приняли бюджет области

В Курганской областной думе приняли бюджет на 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, очки, женские руки, руки депутата
Депутаты приняли бюджет Курганской области Фото:

Депутаты Курганской областной думы утвердили региональный бюджет на 2024 год. Об этом с заседания облдумы сообщает корреспондент URA.RU.

«На голосовании о бюджете голоса распределились в пропорции: 22 голоса «за», 2 — «против», — сообщает корреспондент. Бюджет приняли в первом чтении.

Против выступили представители КПРФ. С проектом они были не согласны еще на заседании комитета, где обсуждался бюджет. Они были против уменьшения расходов на социальную сферу и медицину. Также коммунисты были удивлены, что в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские коммунисты выступили против бюджета. Также у них были вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину во время отчета об итогах социально-экономического развития.

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Депутаты Курганской областной думы утвердили региональный бюджет на 2024 год. Об этом с заседания облдумы сообщает корреспондент URA.RU. «На голосовании о бюджете голоса распределились в пропорции: 22 голоса «за», 2 — «против», — сообщает корреспондент. Бюджет приняли в первом чтении. Против выступили представители КПРФ. С проектом они были не согласны еще на заседании комитета, где обсуждался бюджет. Они были против уменьшения расходов на социальную сферу и медицину. Также коммунисты были удивлены, что в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганские коммунисты выступили против бюджета. Также у них были вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину во время отчета об итогах социально-экономического развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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