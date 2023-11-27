Курганские депутаты приняли бюджет области

В Курганской областной думе приняли бюджет на 2024 год

28 ноября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Депутаты приняли бюджет Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской областной думы утвердили региональный бюджет на 2024 год. Об этом с заседания облдумы сообщает корреспондент URA.RU. «На голосовании о бюджете голоса распределились в пропорции: 22 голоса «за», 2 — «против», — сообщает корреспондент. Бюджет приняли в первом чтении. Против выступили представители КПРФ. С проектом они были не согласны еще на заседании комитета, где обсуждался бюджет. Они были против уменьшения расходов на социальную сферу и медицину. Также коммунисты были удивлены, что в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганские коммунисты выступили против бюджета. Также у них были вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину во время отчета об итогах социально-экономического развития.

Депутаты Курганской областной думы утвердили региональный бюджет на 2024 год. Об этом с заседания облдумы сообщает корреспондент URA.RU. «На голосовании о бюджете голоса распределились в пропорции: 22 голоса «за», 2 — «против», — сообщает корреспондент. Бюджет приняли в первом чтении. Против выступили представители КПРФ. С проектом они были не согласны еще на заседании комитета, где обсуждался бюджет. Они были против уменьшения расходов на социальную сферу и медицину. Также коммунисты были удивлены, что в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганские коммунисты выступили против бюджета. Также у них были вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину во время отчета об итогах социально-экономического развития.