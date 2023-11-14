Коммунисты проголосовали против проекта бюджета Курганской области

15 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

С проектом бюджета не согласили депутаты облдумы, представляющие КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители фракции КПРФ, которую в облдуме представляют три депутата, проголосовали против принятия в нынешнем виде проекта бюджета Курганской области на 2024 год. Об этом стало известно на совместном заседании комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, по социальной политике, по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация в стране достаточно сложная. По таким социально-значимым направлениям как образование, здравоохранение, социальная политика идет значительное сокращение расходов, и это когда у нас в регионе происходит резкое сокращение численности населения. В этих условиях проводить сокращение этих статей неправильно. Поэтому фракция КПРФ не могла поддержать такое предложение», — рассказал URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов. Также его удивило, что за первые девять месяцев профицит бюджета составил более 6 млрд рублей, а в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей. Помимо этого у Зырянова на заседании появились вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину, который во время отчета об итогах социально-экономического развития Курганской области за январь—август 2023 года не упомянул демографическую ситуацию. Только после напоминания Гаврин отметил, что власти исправляют эту ситуацию, и отток населения снижается. Ранее стало известно, что в регионе планируется на 30% снизить объем расходов на здравоохранение. Помимо этого в 2025 и 2026 годах планируется снизить расходы на образования. Планируется, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 65,6 млн рублей, а общий объем расходов — 72,1 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители фракции КПРФ, которую в облдуме представляют три депутата, проголосовали против принятия в нынешнем виде проекта бюджета Курганской области на 2024 год. Об этом стало известно на совместном заседании комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, по социальной политике, по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация в стране достаточно сложная. По таким социально-значимым направлениям как образование, здравоохранение, социальная политика идет значительное сокращение расходов, и это когда у нас в регионе происходит резкое сокращение численности населения. В этих условиях проводить сокращение этих статей неправильно. Поэтому фракция КПРФ не могла поддержать такое предложение», — рассказал URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов. Также его удивило, что за первые девять месяцев профицит бюджета составил более 6 млрд рублей, а в конце года планируется дефицит бюджета более миллиарда рублей. Помимо этого у Зырянова на заседании появились вопросы к замгубернатора Сергею Гаврину, который во время отчета об итогах социально-экономического развития Курганской области за январь—август 2023 года не упомянул демографическую ситуацию. Только после напоминания Гаврин отметил, что власти исправляют эту ситуацию, и отток населения снижается. Ранее стало известно, что в регионе планируется на 30% снизить объем расходов на здравоохранение. Помимо этого в 2025 и 2026 годах планируется снизить расходы на образования. Планируется, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 65,6 млн рублей, а общий объем расходов — 72,1 млн рублей.