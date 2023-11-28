В частной школе Москвы одноклассники выбросили девочку из окна

После падения из окна девочка повредила позвоночник Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве, в частной школе «Эрудит» на Новорогожской улице дети выбросили пятиклассницу из окна первого этажа. В результате происшествия девочка повредила позвоночник, передает telegram-канал Shot.

«Игры подростков в частной школе „Эрудит“ на Новорогожской улице в Таганском районе столицы закончились травмами и госпитализацией для 13-летней девочки», — написали в telegram-канале. Уточняется, что во время перемены ученицу выбросили из окна первого этажа, в результате чего она повредила позвоночник.

Кроме того, из-за полученных травм пятиклассница не может рассказать о том, что именно произошло. Сейчас она находится в детской больнице, где ей диагностированы ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. По данным канала, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних начали проверку инцидента.

URA.RU направило запрос ГУ МВД России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Также агентство связалось с пресс-службой школы «Эрудит» по номеру, привязанному к адресу, где случилось происшествие. Там корреспонденту заявили, что к ним этот инцидент не относится, и что в столице находится около восьми филиалов «Эрудита».