Жители разрушающегося от взрывов дома в Сатке просят ускорить расселение

28 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

По словам жильцов, дом находится в нескольких сотнях метров от места взрывов Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer Жители признанного ветхоаварийным дома в Сатке (Челябинская область) просят ускорить расселение. Из-за взрывов на комбинате «Магнезит» проживание в доме становится опасным. Во избежание несчастных случаев 28 ноября жители попросили власти ускорить процесс «В 2023 году наш дом № 9 по улице Пролетарская признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения — до декабря 2027 года. Однако в результате взрывов, проводимых ПАО «Комбинат «Магнезит», состояние нашего дома ухудшилось, появились новые трещины на фасаде здания и внутри квартир. Во избежание несчастного случая, просим разобраться в ситуации и принять меры по расселению жителей нашего дома в максимально короткие сроки», — написали жильцы дома в группу «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсетях. URA.RU связалось с одной из жительниц дома. По ее словам, взрывы комбинат проводит ежедневно. Это часть производственного процесса по добыче магнезита открытым способом. Дом находится в 300-400 метрах от места проведения взрывов. Само здание — трехподъездная пятиэтажка — было построено в 1959 году. За 64 года ежедневных взрывов строительные конструкции утратили свою прочность, образовались трещины по фасаду, а также внутри квартир. URA.RU направило запросы комментария в администрацию Саткинского района и в адрес комбината «Магнезит». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители признанного ветхоаварийным дома в Сатке (Челябинская область) просят ускорить расселение. Из-за взрывов на комбинате «Магнезит» проживание в доме становится опасным. Во избежание несчастных случаев 28 ноября жители попросили власти ускорить процесс «В 2023 году наш дом № 9 по улице Пролетарская признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения — до декабря 2027 года. Однако в результате взрывов, проводимых ПАО «Комбинат «Магнезит», состояние нашего дома ухудшилось, появились новые трещины на фасаде здания и внутри квартир. Во избежание несчастного случая, просим разобраться в ситуации и принять меры по расселению жителей нашего дома в максимально короткие сроки», — написали жильцы дома в группу «А.Л. Текслер, помоги!» в соцсетях. URA.RU связалось с одной из жительниц дома. По ее словам, взрывы комбинат проводит ежедневно. Это часть производственного процесса по добыче магнезита открытым способом. Дом находится в 300-400 метрах от места проведения взрывов. Само здание — трехподъездная пятиэтажка — было построено в 1959 году. За 64 года ежедневных взрывов строительные конструкции утратили свою прочность, образовались трещины по фасаду, а также внутри квартир. URA.RU направило запросы комментария в администрацию Саткинского района и в адрес комбината «Магнезит». По поступлении ответов комментарии будут опубликованы.