Снежная буря надвигается на Челябинскую область

Сильные снегопады, перемежающиеся дождями, ожидаются в Челябинской области 29 ноября. Штормовое предупреждение распространило федеральное управление дорог «Южный Урал».
«Ночью и днем 29 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью в горах и местами днем ожидаются сильные снегопады. На дорогах гололедица, местами сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Участникам дорожного движения в этот период рекомендуют сверяться с прогнозами синоптиков и рекомендациями Госавтоинспекции и МЧС. Если есть возможность, следует избегать выезда на федеральные трассы в непогоду.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.