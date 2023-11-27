27 ноября 2023

Снежная буря надвигается на Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, непогода, климат, метель, пурга, буран. Челябинск, снегопад, непогода, метель, пурга, климат, буран
Непогода обрушится на Челябинскую область в ночь на 29 ноября Фото:

Сильные снегопады, перемежающиеся дождями, ожидаются в Челябинской области 29 ноября. Штормовое предупреждение распространило федеральное управление дорог «Южный Урал».

«Ночью и днем 29 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью в горах и местами днем ожидаются сильные снегопады. На дорогах гололедица, местами сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Участникам дорожного движения в этот период рекомендуют сверяться с прогнозами синоптиков и рекомендациями Госавтоинспекции и МЧС. Если есть возможность, следует избегать выезда на федеральные трассы в непогоду.

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Сильные снегопады, перемежающиеся дождями, ожидаются в Челябинской области 29 ноября. Штормовое предупреждение распространило федеральное управление дорог «Южный Урал». «Ночью и днем 29 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью в горах и местами днем ожидаются сильные снегопады. На дорогах гололедица, местами сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Участникам дорожного движения в этот период рекомендуют сверяться с прогнозами синоптиков и рекомендациями Госавтоинспекции и МЧС. Если есть возможность, следует избегать выезда на федеральные трассы в непогоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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