27 ноября 2023

Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания ЯНАО директорам и водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присвоении почетных званий Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Среди награжденных два директора предприятий и два водителя, следует из распоряжения, подписанного главой региона 28 ноября.

«За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и значительный вклад в развитие транспортной отрасли присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта ЯНАО“ Рустему Абельмажинову и Владимиру Павлову», — сообщается в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте. Абельмажинов работает водителем на предприятии «Ямальские олени» в Ямальском районе. Павлов перевозит людей на городских автобусах в Салехарде.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства ЯНАО» удостоен генеральный директор ООО «Северагротехнология» Анатолий Тихановский. Звание «Заслуженный строитель ЯНАО» присвоено директору ООО «Урал-регион ЛС» Владимиру Савинову. Оба предприятия находятся в Салехарде.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов вручил государственные и региональные награды многодетным матерям. Награждение было приурочено ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Среди награжденных два директора предприятий и два водителя, следует из распоряжения, подписанного главой региона 28 ноября. «За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и значительный вклад в развитие транспортной отрасли присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта ЯНАО“ Рустему Абельмажинову и Владимиру Павлову», — сообщается в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте. Абельмажинов работает водителем на предприятии «Ямальские олени» в Ямальском районе. Павлов перевозит людей на городских автобусах в Салехарде. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства ЯНАО» удостоен генеральный директор ООО «Северагротехнология» Анатолий Тихановский. Звание «Заслуженный строитель ЯНАО» присвоено директору ООО «Урал-регион ЛС» Владимиру Савинову. Оба предприятия находятся в Салехарде. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов вручил государственные и региональные награды многодетным матерям. Награждение было приурочено ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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