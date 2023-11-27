Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания ЯНАО директорам и водителям

28 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присвоении почетных званий Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Среди награжденных два директора предприятий и два водителя, следует из распоряжения, подписанного главой региона 28 ноября. «За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и значительный вклад в развитие транспортной отрасли присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта ЯНАО“ Рустему Абельмажинову и Владимиру Павлову», — сообщается в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте. Абельмажинов работает водителем на предприятии «Ямальские олени» в Ямальском районе. Павлов перевозит людей на городских автобусах в Салехарде. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства ЯНАО» удостоен генеральный директор ООО «Северагротехнология» Анатолий Тихановский. Звание «Заслуженный строитель ЯНАО» присвоено директору ООО «Урал-регион ЛС» Владимиру Савинову. Оба предприятия находятся в Салехарде. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов вручил государственные и региональные награды многодетным матерям. Награждение было приурочено ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания четырем ямальцам. Среди награжденных два директора предприятий и два водителя, следует из распоряжения, подписанного главой региона 28 ноября. «За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и значительный вклад в развитие транспортной отрасли присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта ЯНАО“ Рустему Абельмажинову и Владимиру Павлову», — сообщается в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте. Абельмажинов работает водителем на предприятии «Ямальские олени» в Ямальском районе. Павлов перевозит людей на городских автобусах в Салехарде. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства ЯНАО» удостоен генеральный директор ООО «Северагротехнология» Анатолий Тихановский. Звание «Заслуженный строитель ЯНАО» присвоено директору ООО «Урал-регион ЛС» Владимиру Савинову. Оба предприятия находятся в Салехарде. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов вручил государственные и региональные награды многодетным матерям. Награждение было приурочено ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.