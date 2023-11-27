На месторождении «Сургутнефтегаза» бурильщика насмерть раздавило туалетом

28 ноября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

После смерти рабочего началось служебное расследование Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Лукъявинском месторождении нефтяной компании «Сургутнефтегаз» бурильщика насмерть раздавило туалетом. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании на условиях анонимности. «Несчастный случай на месторождении произошел с рабочим подрядчика СНГ из компании АО „УПНПиКРС“. Они занимаются капитальным ремонтом скважин для. Бурильщика зажало между трактором и туалетом во время транспортировки. После несчастного случая началось служебное расследование», — сообщил собеседник. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» подтвердили информацию о начале проверки. «В ПАО „Сургутнефтегаз“ уделяется первостепенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Перед началом работ все проходят инструктажи. Производство опасное. Несчастные случаи, к сожалению, не исключены. Проводится расследование. Выводы позволят избежать подобных происшествий в последующем. У нас требования по охране труда и промышленной безопасности для всех одинаковы, кто трудится на наших месторождениях», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Мужчина сорвался с мачты подъемного устройства.

На Лукъявинском месторождении нефтяной компании «Сургутнефтегаз» бурильщика насмерть раздавило туалетом. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании на условиях анонимности. «Несчастный случай на месторождении произошел с рабочим подрядчика СНГ из компании АО „УПНПиКРС“. Они занимаются капитальным ремонтом скважин для. Бурильщика зажало между трактором и туалетом во время транспортировки. После несчастного случая началось служебное расследование», — сообщил собеседник. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» подтвердили информацию о начале проверки. «В ПАО „Сургутнефтегаз“ уделяется первостепенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Перед началом работ все проходят инструктажи. Производство опасное. Несчастные случаи, к сожалению, не исключены. Проводится расследование. Выводы позволят избежать подобных происшествий в последующем. У нас требования по охране труда и промышленной безопасности для всех одинаковы, кто трудится на наших месторождениях», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Мужчина сорвался с мачты подъемного устройства.