Администрация Кургана провалила повторную проверку ГУ МЧС

В Кургане проверка МЧС выявила более 6000 нарушений противопожарных мер

У мэрии Кургана нашли тысячи нарушений противопожарного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Проверка ГУ МЧС по противопожарному надзору обнаружила более 6000 неисправленных нарушений в Кургане. Нарушителем, в отношении которого составлен административный протокол, является администрация города. Данные появились на сайте госпроверок.

«Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Юридическое лицо — администрация города Кургана. Цель — проверка исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений», — информирует сайт проверок. Мероприятие проводилось с 12 октября по 9 ноября. В ходе него были зафиксированы 6010 нарушений.

Проверяющие обнаружили несколько тысяч частных домов, не обеспеченных противопожарным водоснабжением. Также в частном секторе имеются неубранные заросли сухой растительности. «Вокруг территории муниципального образования город Курган не созданы (не обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры <…> Информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения, осуществляется не на должном уровне», — говорится в результатах проверки. Также среди нарушений обозначены неработающие пожарные гидранты.

Проверяющие составили акт об административном нарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Его передали мировому судье. За невыполнение требований органов пожарного надзора чиновникам грозит штраф до 80 тысяч рублей. Редакция обратилась за комментариями в администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что внеочередная проверка МЧС нашла тысячи нарушений противопожарного режима. Также в городе работали следователи из главка СКР, выявляя виновных в смертоносных весенних пожарах.