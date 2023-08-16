Следователи СКР приехали в Курган для расследования дела против мэрии

Подчиненные главы СКР Бастрыкина прибыли в Курган и получают материалы для расследования дела по халатности мэрии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Подчиненные председателя СКР Александра Бастрыкина прибыли для расследования уголовного дела о халатности чиновников мэрии Кургана во время майских пожаров в Смолино. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Яков Сидоров, который лично контактирует с руководством следственной группы и помогает им.

«Следователи из главного СКР уже приехали, начинают работать по данному делу. Все дополнительные документы людей, которые выходили со мной на контакт, собраны. Туда вошли заявления о поврежденном имуществе, выписки из ЕГРН, а также подборка видеоматериалов по пожарам в микрорайоне Смолино и СНТ», — сообщает Сидоров. Для передачи документов и обмена информацией, депутат планирует встретиться с руководителем следственной группы на следующей неделе.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу главного СК РФ с просьбой поделиться подробностями расследования уголовного дела в отношении администрации. На момент публикации новости ответ получен не был.



Ранее URA.RU писало, что визит группы главного следственного управления СКР для расследования дела против мэрии Кургана планируется после 15 августа. Расследуемое уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек). В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.