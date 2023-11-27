В школе №1 в Шумихе обвалилась штукатурка с потолка (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Шумихи (Курганская область) жалуются, что школе №1 обваливается потолок, а на стенах появилась плесень. По их словам, в учреждении с начала постройки ни разу не проводился капитальный ремонт. Об этом URA.RU сообщил один из обеспокоенных родителей.

«В школе №1 на первом этаже рухнула часть потолка, к счастью, никто не пострадал. Прикрутили фанеру, а потом в другом месте снова обрушилось. По стенам черная плесень ползет, по всюду трещины. К тому же, в школе, как и в прошлом году, холодно, дети болеют. Как можно учиться в такой школе?» — рассказал житель Шумихи. Кроме того, родители возмущены состоянием уличного туалета.

В администрации Шумихинского муниципального округа заявили, что ситуация с отвалившимся куском штукатурки в школе №1 полностью решена. «Угрозы жизни учащихся нет. Учебный процесс продолжается в штатном режиме», — сообщили чиновники под постом с жалобой горожан в соцсетях. При этом в мэрии отрицают факт повторного обрушения штукатурки, а также появление плесени на стенах. По их информации, это невозможно, поскольку ежегодно в школе проводится косметический ремонт, включающий в себя покраску пола, стен и побелку потолков. Также в мэрии округа опровергли информацию касаемо плохого отопления. Согласно замерам, температура в кабинетах соответствует норме — 23-24 градуса. Возмущенных родителей пригласили в учреждение для оценки состояния здания и пообещали, что в следующем году в школе проведут капитальный ремонт.

В Шумихе в школе №1 детям приходится учиться в школе с обваливающимися потолками Фото предоставлено читателем URA.RU

По словам очевидцев, дыры в школе закрывают фанерой Фото предоставлено читателем URA.RU

Также родители учеников жалуются на плесень и холод в школе, чиновники проблемы отрицают Фото предоставлено читателем URA.RU

Кроме того, жалуются на плохое состояние уличного туалета Фото предоставлено читателем URA.RU

С начала постройки в школе ни разу не проводился капитальный ремонт Фото предоставлено читателем URA.RU