В Перми водители джипов напугали лыжников и испортили лыжную трассу

28 ноября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Джипы проехались по ООПТ «Южный лес» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми на лыжной трасе у базы «Динамо» на особо охраняемой природной территории лыжники засняли дорожники, проехались прямиком по лыжной трассе и распугали спортсменов. Видео с места один из спортсменов опубликовал в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтаке». «В особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения экологический парк „Южный лес“ (база Динамо) в Перми, катаясь на беговых лыжах по специально подготовленной трассе (она называется » Лыжня здоровья«), снял на видео, как некие на внедорожниках ездят по лыжной трассе этой территории и портят ее своими машинами, пугая катающихся лыжников», — пишет подписчик паблика. Оператор предположил, что внедорожники заехали со стороны реки Малая Ива. В комментариях подписчики стали негодовать по этому поводу. Комментаторы очень нелестно отзывались о водителях: «Джиперы недоразвитые», «Они же крутые, что хотят то и творят, им закон не писан», «Одним словом казлы». Кто-то из пользователей предложил обратиться данным видео в ГИБДД, другие начали записывать номера машин. Согласно постановлению администрации города от 2022 года, на территории ООПТ запрещено движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования, лесных дорог и специально предусмотренных для этого мест. В минприроды Пермского края и администрацию Перми направлен запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми на лыжной трасе у базы «Динамо» на особо охраняемой природной территории лыжники засняли дорожники, проехались прямиком по лыжной трассе и распугали спортсменов. Видео с места один из спортсменов опубликовал в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтаке». «В особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения экологический парк „Южный лес“ (база Динамо) в Перми, катаясь на беговых лыжах по специально подготовленной трассе (она называется » Лыжня здоровья«), снял на видео, как некие на внедорожниках ездят по лыжной трассе этой территории и портят ее своими машинами, пугая катающихся лыжников», — пишет подписчик паблика. Оператор предположил, что внедорожники заехали со стороны реки Малая Ива. В комментариях подписчики стали негодовать по этому поводу. Комментаторы очень нелестно отзывались о водителях: «Джиперы недоразвитые», «Они же крутые, что хотят то и творят, им закон не писан», «Одним словом казлы». Кто-то из пользователей предложил обратиться данным видео в ГИБДД, другие начали записывать номера машин. Согласно постановлению администрации города от 2022 года, на территории ООПТ запрещено движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования, лесных дорог и специально предусмотренных для этого мест. В минприроды Пермского края и администрацию Перми направлен запрос.