27 ноября 2023

В Перми водители джипов напугали лыжников и испортили лыжную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, зима, лыжня, деревья в снегу, северный урал, горы зимой
Джипы проехались по ООПТ «Южный лес» Фото:

В Перми на лыжной трасе у базы «Динамо» на особо охраняемой природной территории лыжники засняли дорожники, проехались прямиком по лыжной трассе и распугали спортсменов. Видео с места один из спортсменов опубликовал в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтаке».

«В особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения экологический парк „Южный лес“ (база Динамо) в Перми, катаясь на беговых лыжах по специально подготовленной трассе (она называется » Лыжня здоровья«), снял на видео, как некие на внедорожниках ездят по лыжной трассе этой территории и портят ее своими машинами, пугая катающихся лыжников», — пишет подписчик паблика. Оператор предположил, что внедорожники заехали со стороны реки Малая Ива.

В комментариях подписчики стали негодовать по этому поводу. Комментаторы очень нелестно отзывались о водителях: «Джиперы недоразвитые», «Они же крутые, что хотят то и творят, им закон не писан», «Одним словом казлы». Кто-то из пользователей предложил обратиться данным видео в ГИБДД, другие начали записывать номера машин.

Согласно постановлению администрации города от 2022 года, на территории ООПТ запрещено движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования, лесных дорог и специально предусмотренных для этого мест. В минприроды Пермского края и администрацию Перми направлен запрос.

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В Перми на лыжной трасе у базы «Динамо» на особо охраняемой природной территории лыжники засняли дорожники, проехались прямиком по лыжной трассе и распугали спортсменов. Видео с места один из спортсменов опубликовал в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтаке». «В особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения экологический парк „Южный лес“ (база Динамо) в Перми, катаясь на беговых лыжах по специально подготовленной трассе (она называется » Лыжня здоровья«), снял на видео, как некие на внедорожниках ездят по лыжной трассе этой территории и портят ее своими машинами, пугая катающихся лыжников», — пишет подписчик паблика. Оператор предположил, что внедорожники заехали со стороны реки Малая Ива. В комментариях подписчики стали негодовать по этому поводу. Комментаторы очень нелестно отзывались о водителях: «Джиперы недоразвитые», «Они же крутые, что хотят то и творят, им закон не писан», «Одним словом казлы». Кто-то из пользователей предложил обратиться данным видео в ГИБДД, другие начали записывать номера машин. Согласно постановлению администрации города от 2022 года, на территории ООПТ запрещено движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования, лесных дорог и специально предусмотренных для этого мест. В минприроды Пермского края и администрацию Перми направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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