Власти РФ продлят отсрочку по кредитам пострадавшим от Украины аграриям

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Пожар у Салаирки. Тюмень , трактор, сельское хозяйство
В правительстве отметили, что для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения Фото:

Аграрии, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, смогут продлить льготные кредиты и отсрочки платежей на один год. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, срок окончания договора для льготных инвестиционных кредитов не имеет значения. В правительстве также подчеркнули, что принятые меры предназначены для имущества аграриев, которое подверглось обстрелам со стороны Украины.

Ранее Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств для сельхозпроизводителей в Центральной России, Поволжье и Сибири. «Рассчитываем, что эти меры будут способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию наших экспортных мощностей», — подчеркнул тогда премьер, говоря о необходимости поддержки аграриев в сложных для ведения сельского хозяйства регионах.

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Аграрии, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, смогут продлить льготные кредиты и отсрочки платежей на один год. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, срок окончания договора для льготных инвестиционных кредитов не имеет значения. В правительстве также подчеркнули, что принятые меры предназначены для имущества аграриев, которое подверглось обстрелам со стороны Украины. Ранее Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств для сельхозпроизводителей в Центральной России, Поволжье и Сибири. «Рассчитываем, что эти меры будут способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию наших экспортных мощностей», — подчеркнул тогда премьер, говоря о необходимости поддержки аграриев в сложных для ведения сельского хозяйства регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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