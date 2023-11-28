Власти РФ продлят отсрочку по кредитам пострадавшим от Украины аграриям

28 ноября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В правительстве отметили, что для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аграрии, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, смогут продлить льготные кредиты и отсрочки платежей на один год. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, срок окончания договора для льготных инвестиционных кредитов не имеет значения. В правительстве также подчеркнули, что принятые меры предназначены для имущества аграриев, которое подверглось обстрелам со стороны Украины. Ранее Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств для сельхозпроизводителей в Центральной России, Поволжье и Сибири. «Рассчитываем, что эти меры будут способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию наших экспортных мощностей», — подчеркнул тогда премьер, говоря о необходимости поддержки аграриев в сложных для ведения сельского хозяйства регионах.

Аграрии, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, смогут продлить льготные кредиты и отсрочки платежей на один год. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, срок окончания договора для льготных инвестиционных кредитов не имеет значения. В правительстве также подчеркнули, что принятые меры предназначены для имущества аграриев, которое подверглось обстрелам со стороны Украины. Ранее Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств для сельхозпроизводителей в Центральной России, Поволжье и Сибири. «Рассчитываем, что эти меры будут способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию наших экспортных мощностей», — подчеркнул тогда премьер, говоря о необходимости поддержки аграриев в сложных для ведения сельского хозяйства регионах.