27 ноября 2023

Бастрыкин затребовал результаты по делу пенсионерки из Кургана, ждущей жилье 37 лет

Бастрыкин проконтролирует дело курганской пенсионерки, которая ждет жилье 37 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин потребовал от руководителя курганского СУ СК результаты по уголовному делу 69-летеней пенсионерки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК доклад о результатах расследования уголовного дела по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья с 1986 года. Информация расположена в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«До настоящего времени, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, жилье обратившейся не предоставлено. <…> Обращения в различные инстанции результата не принесли. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — указано в посте СКР. Также сообщается, что исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отреагировал на жалобу курганской пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье. После этого, начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко было поручено провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах по озвученной в обращении жительницы ситуации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК доклад о результатах расследования уголовного дела по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья с 1986 года. Информация расположена в telegram-канале «Информационный центр СК России». «До настоящего времени, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, жилье обратившейся не предоставлено. <…> Обращения в различные инстанции результата не принесли. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — указано в посте СКР. Также сообщается, что исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отреагировал на жалобу курганской пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье. После этого, начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко было поручено провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах по озвученной в обращении жительницы ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...