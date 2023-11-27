Бастрыкин затребовал результаты по делу пенсионерки из Кургана, ждущей жилье 37 лет

Бастрыкин проконтролирует дело курганской пенсионерки, которая ждет жилье 37 лет

28 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал от руководителя курганского СУ СК результаты по уголовному делу 69-летеней пенсионерки Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК доклад о результатах расследования уголовного дела по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья с 1986 года. Информация расположена в telegram-канале «Информационный центр СК России». «До настоящего времени, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, жилье обратившейся не предоставлено. <…> Обращения в различные инстанции результата не принесли. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — указано в посте СКР. Также сообщается, что исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отреагировал на жалобу курганской пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье. После этого, начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко было поручено провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах по озвученной в обращении жительницы ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК доклад о результатах расследования уголовного дела по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья с 1986 года. Информация расположена в telegram-канале «Информационный центр СК России». «До настоящего времени, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, жилье обратившейся не предоставлено. <…> Обращения в различные инстанции результата не принесли. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — указано в посте СКР. Также сообщается, что исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отреагировал на жалобу курганской пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье. После этого, начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко было поручено провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах по озвученной в обращении жительницы ситуации.