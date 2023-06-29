Бастрыкин потребовал от курганского СУ СК отчет по делу пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье

30 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Глава СКР потребовал отчет по делу курганской пенсионерки из аварийного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК предоставить отчет о результатах проверки по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья. В очереди на квартиру женщина стоит 37 лет. Информация появилась на сайте информационного СКР. «Председатель СК России затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав пожилой женщины в г. Кургане», — сообщили в следкоме. Поручение было дано после обращения женщины в приемную главы СКР через соцсети. Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана, как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. До настоящего времени пенсионерку не расселили из опасного жилья. Бастрыкин поручил начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР заинтересовался делом курганских чиновников, которые приняли некачественное жилье для сирот. По его поручению было возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК предоставить отчет о результатах проверки по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья. В очереди на квартиру женщина стоит 37 лет. Информация появилась на сайте информационного СКР. «Председатель СК России затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав пожилой женщины в г. Кургане», — сообщили в следкоме. Поручение было дано после обращения женщины в приемную главы СКР через соцсети. Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана, как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. До настоящего времени пенсионерку не расселили из опасного жилья. Бастрыкин поручил начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР заинтересовался делом курганских чиновников, которые приняли некачественное жилье для сирот. По его поручению было возбуждено уголовное дело.