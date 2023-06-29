Бастрыкин потребовал от курганского СУ СК отчет по делу пенсионерки, которая 37 лет ждет жилье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства курганского СУ СК предоставить отчет о результатах проверки по жалобе пенсионерки, которую не расселяют из аварийного жилья. В очереди на квартиру женщина стоит 37 лет. Информация появилась на сайте информационного СКР.
«Председатель СК России затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав пожилой женщины в г. Кургане», — сообщили в следкоме. Поручение было дано после обращения женщины в приемную главы СКР через соцсети.
Проверка в отношении 69-летней женщины была организована после ее обращения в приемную главы СКР соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана, как многодетную мать, поставили в очереди на жилье в 1986 году. Когда дети выросли, женщину исключили из числа первоочередников, и поместили в очередь на общих условиях. В 2017 году дом, где она проживает, был признан аварийным. До настоящего времени пенсионерку не расселили из опасного жилья. Бастрыкин поручил начальнику курганского СУ СК Богдану Францишко провести проверку и предоставить доклад о принятых мерах.
Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР заинтересовался делом курганских чиновников, которые приняли некачественное жилье для сирот. По его поручению было возбуждено уголовное дело.
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