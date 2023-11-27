На Ямале стало рождаться меньше детей. Инфографика

28 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в 2023 году родилось детей меньше на 0,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО с начала 2023 года отмечается незначительный прирост населения, однако детей в регионе стало рождаться меньше. Это следует из информации, опубликованной на сайте окружного департамента экономики. «В январе — сентябре 2023 года естественный прирост населения в округе сложился на уровне 2 978 человек (-0,6% к январю — сентябрю 2022 года). В январе — сентябре 2023 года в автономном округе зарегистрировано 5 085 младенцев (-0,2% к аналогичному периоду 2022 года). Смертность населения увеличилась на 0,4% и составила 2 107 человек», — говорится в отчетности окружного ведомства. По предварительной оценке, численность населения в Ямало-Ненецком автономном округе (с учетом итогов Всероссийской переписи населения) к осени составила 515,1 тыс. человек. Это на 0,7% больше по сравнению с прошлым годом, отмечают в окружном департаменте экономики. Ранее URA.RU отмечало, что в России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого результата помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Кроме этого, сообщалось, что в ЯНАО с января по август 2023 года родилось более 4000 детей, а естественный прирост населения составил около 3000 человек. Динамика численности населения в ЯНАО показала слабый прирост и снижение рождаемости? Фото: департамент экономики ЯНАО

В ЯНАО с начала 2023 года отмечается незначительный прирост населения, однако детей в регионе стало рождаться меньше. Это следует из информации, опубликованной на сайте окружного департамента экономики. «В январе — сентябре 2023 года естественный прирост населения в округе сложился на уровне 2 978 человек (-0,6% к январю — сентябрю 2022 года). В январе — сентябре 2023 года в автономном округе зарегистрировано 5 085 младенцев (-0,2% к аналогичному периоду 2022 года). Смертность населения увеличилась на 0,4% и составила 2 107 человек», — говорится в отчетности окружного ведомства. По предварительной оценке, численность населения в Ямало-Ненецком автономном округе (с учетом итогов Всероссийской переписи населения) к осени составила 515,1 тыс. человек. Это на 0,7% больше по сравнению с прошлым годом, отмечают в окружном департаменте экономики. Ранее URA.RU отмечало, что в России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого результата помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Кроме этого, сообщалось, что в ЯНАО с января по август 2023 года родилось более 4000 детей, а естественный прирост населения составил около 3000 человек.