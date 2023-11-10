В России снизилась младенческая смертность

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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
С помощью нацпроекта «Здравоохранение» младенческая смертность снизилась до 4,1 промилле Фото:

В России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого достижения помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Национальный проект „Здравоохранение“ направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность — до 4,1 промилле», — передает заявление Голиковой сайт правительства России. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта введено в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 15 детских больниц, 8 онкологических больниц и многое другое. По словам Голиковой, в ряде регионов национальный проект реализуется в опережающем темпе.

Ранее сообщалось, в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале 2022 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Показатель увеличился 717 до 1069 человек, передает Тюменьстат.

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В России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого достижения помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. «Национальный проект „Здравоохранение“ направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность — до 4,1 промилле», — передает заявление Голиковой сайт правительства России. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта введено в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 15 детских больниц, 8 онкологических больниц и многое другое. По словам Голиковой, в ряде регионов национальный проект реализуется в опережающем темпе. Ранее сообщалось, в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале 2022 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Показатель увеличился 717 до 1069 человек, передает Тюменьстат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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