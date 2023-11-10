В России снизилась младенческая смертность

В России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого достижения помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
«Национальный проект „Здравоохранение“ направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность — до 4,1 промилле», — передает заявление Голиковой сайт правительства России. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта введено в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 15 детских больниц, 8 онкологических больниц и многое другое. По словам Голиковой, в ряде регионов национальный проект реализуется в опережающем темпе.
Ранее сообщалось, в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале 2022 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Показатель увеличился 717 до 1069 человек, передает Тюменьстат.
В России до 4,1 промилле снизилась младенческая смертность. Такого достижения помог достичь национальный проект «Здравоохранение». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. «Национальный проект „Здравоохранение“ направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность — до 4,1 промилле», — передает заявление Голиковой сайт правительства России. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта введено в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 15 детских больниц, 8 онкологических больниц и многое другое. По словам Голиковой, в ряде регионов национальный проект реализуется в опережающем темпе. Ранее сообщалось, в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале 2022 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Показатель увеличился 717 до 1069 человек, передает Тюменьстат.