27 ноября 2023

Курганские топ-менеджеры отправятся с бизнес-миссией в Монголию

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-миссия пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Монголии Фото:

Топ-менеджеры пяти курганских предприятий примут участие в бизнес-миссии в Монголии. В планах презентация продукции и налаживание торговых отношений. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Предприниматели Курганской области посетят с бизнес-миссией Монгольскую Народную Республику. С 29 ноября по 1 декабря года представители пяти предприятий региона — АО „КМЗ КО“, ООО „Новый рынок“, ООО „Индустрия ПРО“, ООО „Темпер Рус“, ООО „Александрит“ — будут работать в Улан-Баторе», — говорится в сообщении.

В Монголии предприятия представят свою продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки. Мероприятие для бизнесменов организовано Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганские арматурщики заключили соглашение с югорским предприятием в ходе бизнес-миссии на Ямал. Завод «Гудэл» будет сотрудничать с дочерней компанией ПАО «Газпром». Также в поездке в Ноябрьск приняли участие представители предприятий «Курганский арматурный завод» и «РТМТ».

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Топ-менеджеры пяти курганских предприятий примут участие в бизнес-миссии в Монголии. В планах презентация продукции и налаживание торговых отношений. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Предприниматели Курганской области посетят с бизнес-миссией Монгольскую Народную Республику. С 29 ноября по 1 декабря года представители пяти предприятий региона — АО „КМЗ КО“, ООО „Новый рынок“, ООО „Индустрия ПРО“, ООО „Темпер Рус“, ООО „Александрит“ — будут работать в Улан-Баторе», — говорится в сообщении. В Монголии предприятия представят свою продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки. Мероприятие для бизнесменов организовано Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганские арматурщики заключили соглашение с югорским предприятием в ходе бизнес-миссии на Ямал. Завод «Гудэл» будет сотрудничать с дочерней компанией ПАО «Газпром». Также в поездке в Ноябрьск приняли участие представители предприятий «Курганский арматурный завод» и «РТМТ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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