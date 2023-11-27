Курганские топ-менеджеры отправятся с бизнес-миссией в Монголию

Топ-менеджеры пяти курганских предприятий примут участие в бизнес-миссии в Монголии. В планах презентация продукции и налаживание торговых отношений. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Предприниматели Курганской области посетят с бизнес-миссией Монгольскую Народную Республику. С 29 ноября по 1 декабря года представители пяти предприятий региона — АО „КМЗ КО“, ООО „Новый рынок“, ООО „Индустрия ПРО“, ООО „Темпер Рус“, ООО „Александрит“ — будут работать в Улан-Баторе», — говорится в сообщении.
В Монголии предприятия представят свою продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки. Мероприятие для бизнесменов организовано Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что курганские арматурщики заключили соглашение с югорским предприятием в ходе бизнес-миссии на Ямал. Завод «Гудэл» будет сотрудничать с дочерней компанией ПАО «Газпром». Также в поездке в Ноябрьск приняли участие представители предприятий «Курганский арматурный завод» и «РТМТ».
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