СК подключился к делу скончавшегося в лесу свердловского полицейского

Следственный комитет организовал проверку после смерти сотрудника ГИБДД Новой Ляли Андрея Сальникова, тело которого нашли в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
«Сотрудники Верхотурского межрайонного отдела СКР организовали проверку по факту смерти [Сальникова]. Тело умершего направлено на экспертизу, были опрошены очевидцы», — рассказал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. По его данным, смерть не носит криминальный характер.
Один из знакомых Сальникова рассказал URA.RU, что мужчина был спокойным и тихим. «Мне кажется, у него стаж работы больше 20 лет», — неуверенно ответил собеседник агентства на вопрос корреспондента.
Супруга офицера Надежда Сальникова в соцсетях написала, что муж скончался 25 ноября. Прощание с ним пройдет 30 ноября. Как заявил агентству глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, что смерть Сальникова не связана со служебной деятельностью. Офицер был в плановом отпуске.
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