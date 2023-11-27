27 ноября 2023

СК подключился к делу скончавшегося в лесу свердловского полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, полиция, капитан полиции
Андрей Сальников был капитаном (архивное фото) Фото:

Следственный комитет организовал проверку после смерти сотрудника ГИБДД Новой Ляли Андрея Сальникова, тело которого нашли в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

«Сотрудники Верхотурского межрайонного отдела СКР организовали проверку по факту смерти [Сальникова]. Тело умершего направлено на экспертизу, были опрошены очевидцы», — рассказал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. По его данным, смерть не носит криминальный характер.

Один из знакомых Сальникова рассказал URA.RU, что мужчина был спокойным и тихим. «Мне кажется, у него стаж работы больше 20 лет», — неуверенно ответил собеседник агентства на вопрос корреспондента.

Супруга офицера Надежда Сальникова в соцсетях написала, что муж скончался 25 ноября. Прощание с ним пройдет 30 ноября. Как заявил агентству глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, что смерть Сальникова не связана со служебной деятельностью. Офицер был в плановом отпуске.

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Следственный комитет организовал проверку после смерти сотрудника ГИБДД Новой Ляли Андрея Сальникова, тело которого нашли в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. «Сотрудники Верхотурского межрайонного отдела СКР организовали проверку по факту смерти [Сальникова]. Тело умершего направлено на экспертизу, были опрошены очевидцы», — рассказал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. По его данным, смерть не носит криминальный характер. Один из знакомых Сальникова рассказал URA.RU, что мужчина был спокойным и тихим. «Мне кажется, у него стаж работы больше 20 лет», — неуверенно ответил собеседник агентства на вопрос корреспондента. Супруга офицера Надежда Сальникова в соцсетях написала, что муж скончался 25 ноября. Прощание с ним пройдет 30 ноября. Как заявил агентству глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, что смерть Сальникова не связана со служебной деятельностью. Офицер был в плановом отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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