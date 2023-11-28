Пензенского губернатора-взяточника хотят посадить за решетку на 13 лет

Адвокат Шуварин: экс-губернатор Белозерцев может получить 13 лет колонии
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Эус-губернатора Ивана Белозерцева хотят приговорить к 13 годам лишения свободы Фото:

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева потребовали приговорить к 13 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин.

«[Ивана Белозерцева] прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии общего режима», — уточнил Алексей Шуварин в разговоре с ТАСС. Кроме того, за коррупцию хотят назначить 12 лет колонии экс-сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю. Отмечается, что он давал взятки Белозерцеву.

Обвинение считает, что с 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки на 30 миллионов рублей за покровительство фармацевтическим компаниям «Биотек».

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Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева потребовали приговорить к 13 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин. «[Ивана Белозерцева] прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии общего режима», — уточнил Алексей Шуварин в разговоре с ТАСС. Кроме того, за коррупцию хотят назначить 12 лет колонии экс-сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю. Отмечается, что он давал взятки Белозерцеву. Обвинение считает, что с 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки на 30 миллионов рублей за покровительство фармацевтическим компаниям «Биотек».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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