Пензенского губернатора-взяточника хотят посадить за решетку на 13 лет

Адвокат Шуварин: экс-губернатор Белозерцев может получить 13 лет колонии

28 ноября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Эус-губернатора Ивана Белозерцева хотят приговорить к 13 годам лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева потребовали приговорить к 13 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин. «[Ивана Белозерцева] прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии общего режима», — уточнил Алексей Шуварин в разговоре с ТАСС. Кроме того, за коррупцию хотят назначить 12 лет колонии экс-сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю. Отмечается, что он давал взятки Белозерцеву. Обвинение считает, что с 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки на 30 миллионов рублей за покровительство фармацевтическим компаниям «Биотек».

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева потребовали приговорить к 13 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин. «[Ивана Белозерцева] прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии общего режима», — уточнил Алексей Шуварин в разговоре с ТАСС. Кроме того, за коррупцию хотят назначить 12 лет колонии экс-сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю. Отмечается, что он давал взятки Белозерцеву. Обвинение считает, что с 2019 по 2020 годы Белозерцев лично и через посредников получил от Шпигеля взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. С 2021 года экс-губернатор Пензенской области находится под арестом. В том же году у него нашли 500 миллионов рублей. В прошлом году было выявлено, что он получал взятки на 30 миллионов рублей за покровительство фармацевтическим компаниям «Биотек».