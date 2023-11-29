Челябинский аграрий ежегодно теряет 20 млн рублей из-за реорганизации

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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, ферма, корова, сельское хозяйство
Хозяйство не получает господдержку, находясь под ведением Минобрнауки РФ Фото:

Опытное производство «Троицкое» (Челябинская область) является филиалом Челябинского научно-исследовательского институт сельского хозяйства и находится под ведением Минобрнауки РФ, поэтому теряет по 20 млн рублей субсидий в год, которые дают другим предприятиям, относящимся к Минсельхозу. Об этом URA.RU рассказал руководитель предприятия Сергей Малышев.

«Ранее предприятие относилось к Россельхозакадемии, было опытно-производственным хозяйством. Мы получали господдержку. Позднее нас перевели в Федеральное агентство научных организаций, которое вскоре упразднили, и мы попали под ведение Минобрнауки РФ. Сельскохозяйственное предприятие реорганизовали в бюджетное учреждение, из-за чего мы лишились господдержки. За четыре года мы ежегодно теряем по 20 млн рублей, которые от минсельхоза получают другие сельскохозяйственные товаропроизводители», — пояснил Малышев.

Как пояснил руководитель ОП «Троицкое», такое «непрофильное предприятие» — единственное в регионе. И несмотря на то, что основное направление деятельности — сельскохозяйственное, а не научное или исследовательское, такая ситуация сложилась неслучайно. Предприятие всегда имело статус «опытного». Там выращивали семена новых культур, испытывали новые агротехнологии. Сейчас филиал получает поддержку только в виде семян, выведенных в питомнике института.

«Наши объемы производства не падают. Мы обрабатываем 20 тысяч га земли, производим и продаем около четырех тысяч тонн молока. Для этого трудятся 260 человек. Но без дополнительного финансирования мы несем убыток. Сельскохозяйственная отрасль всегда была дотационной. А мы даже кредит не можем взять, потому что бюджетная организация. О каком развитии, повышении зарплат может идти речь? Остается только два варианта, которые спасут ситуацию. Первый — это перевести нас под ведение Минсельхозу. Второй вариант — изменения в законах, которые позволят подобным учреждениям получать гранты и субсидии», — рассказал руководитель хозяйства.

О ситуации знают оба министерства и депутаты заксобрания региона, утверждает Малышев. Там одобрены поправки в закон, которые приравнивают аграрные вузы и НИИ, производящие или перерабатывающие продукцию, к сельхозпроизводителям, что позволило бы получать им господдержку: субсидии и гранты. Аграрий беспокоит, что затянувшееся властями принятие решения может повлечь необратимые последствия: увольнение сотрудников и сокращение поголовья коров.

URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ и минсельхоза области. Ответы будут опубликованы после получения.

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Опытное производство «Троицкое» (Челябинская область) является филиалом Челябинского научно-исследовательского институт сельского хозяйства и находится под ведением Минобрнауки РФ, поэтому теряет по 20 млн рублей субсидий в год, которые дают другим предприятиям, относящимся к Минсельхозу. Об этом URA.RU рассказал руководитель предприятия Сергей Малышев. «Ранее предприятие относилось к Россельхозакадемии, было опытно-производственным хозяйством. Мы получали господдержку. Позднее нас перевели в Федеральное агентство научных организаций, которое вскоре упразднили, и мы попали под ведение Минобрнауки РФ. Сельскохозяйственное предприятие реорганизовали в бюджетное учреждение, из-за чего мы лишились господдержки. За четыре года мы ежегодно теряем по 20 млн рублей, которые от минсельхоза получают другие сельскохозяйственные товаропроизводители», — пояснил Малышев. Как пояснил руководитель ОП «Троицкое», такое «непрофильное предприятие» — единственное в регионе. И несмотря на то, что основное направление деятельности — сельскохозяйственное, а не научное или исследовательское, такая ситуация сложилась неслучайно. Предприятие всегда имело статус «опытного». Там выращивали семена новых культур, испытывали новые агротехнологии. Сейчас филиал получает поддержку только в виде семян, выведенных в питомнике института. «Наши объемы производства не падают. Мы обрабатываем 20 тысяч га земли, производим и продаем около четырех тысяч тонн молока. Для этого трудятся 260 человек. Но без дополнительного финансирования мы несем убыток. Сельскохозяйственная отрасль всегда была дотационной. А мы даже кредит не можем взять, потому что бюджетная организация. О каком развитии, повышении зарплат может идти речь? Остается только два варианта, которые спасут ситуацию. Первый — это перевести нас под ведение Минсельхозу. Второй вариант — изменения в законах, которые позволят подобным учреждениям получать гранты и субсидии», — рассказал руководитель хозяйства. О ситуации знают оба министерства и депутаты заксобрания региона, утверждает Малышев. Там одобрены поправки в закон, которые приравнивают аграрные вузы и НИИ, производящие или перерабатывающие продукцию, к сельхозпроизводителям, что позволило бы получать им господдержку: субсидии и гранты. Аграрий беспокоит, что затянувшееся властями принятие решения может повлечь необратимые последствия: увольнение сотрудников и сокращение поголовья коров. URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ и минсельхоза области. Ответы будут опубликованы после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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