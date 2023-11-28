Чиновники челябинского города украли елку для праздника

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Клипарт. Ханты-Мансийск, шары, новогодняя елка, новый год
Елка росла на садовом участке больше 40 лет Фото:

Жительница города Миньяр Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево уже установлено на главной площади города.

«Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — цитирует слова Елены Шалдиной сайт «КП-Челябинск».

По словам женщины, участок был оформлен на родителей, которые давно умерли. Однако у нее остались фотографии на фоне елки. Тем временем чиновники разместили видеоролик с погрузкой срубленного дерева на грузовик, где видна та же местность садового кооператива.

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Жительница города Миньяр Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево уже установлено на главной площади города. «Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — цитирует слова Елены Шалдиной сайт «КП-Челябинск». По словам женщины, участок был оформлен на родителей, которые давно умерли. Однако у нее остались фотографии на фоне елки. Тем временем чиновники разместили видеоролик с погрузкой срубленного дерева на грузовик, где видна та же местность садового кооператива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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