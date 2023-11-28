Чиновники челябинского города украли елку для праздника

28 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Елка росла на садовом участке больше 40 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница города Миньяр Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево уже установлено на главной площади города. «Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — цитирует слова Елены Шалдиной сайт «КП-Челябинск». По словам женщины, участок был оформлен на родителей, которые давно умерли. Однако у нее остались фотографии на фоне елки. Тем временем чиновники разместили видеоролик с погрузкой срубленного дерева на грузовик, где видна та же местность садового кооператива.

Жительница города Миньяр Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево уже установлено на главной площади города. «Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — цитирует слова Елены Шалдиной сайт «КП-Челябинск». По словам женщины, участок был оформлен на родителей, которые давно умерли. Однако у нее остались фотографии на фоне елки. Тем временем чиновники разместили видеоролик с погрузкой срубленного дерева на грузовик, где видна та же местность садового кооператива.