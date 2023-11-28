Чиновники челябинского города украли елку для праздника

Жительница города Миньяр Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево уже установлено на главной площади города.
«Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — цитирует слова Елены Шалдиной сайт «КП-Челябинск».
По словам женщины, участок был оформлен на родителей, которые давно умерли. Однако у нее остались фотографии на фоне елки. Тем временем чиновники разместили видеоролик с погрузкой срубленного дерева на грузовик, где видна та же местность садового кооператива.
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