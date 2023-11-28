Путин заявил о невозможности миропорядка без суверенной России

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер Фото:

Российский лидер Владимир Путин назвал условие, при котором невозможен стабильный и прочный миропорядок. Речь идет о сильной России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

«Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия прекрасно понимает и знает, какой угрозе противостоит.

Глава государства продолжил, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер. «Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией», — добавил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что история России дает понять о том, что культурное развитие — это величайшее благо, а «взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную.

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Российский лидер Владимир Путин назвал условие, при котором невозможен стабильный и прочный миропорядок. Речь идет о сильной России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. «Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия прекрасно понимает и знает, какой угрозе противостоит. Глава государства продолжил, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер. «Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией», — добавил российский лидер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что история России дает понять о том, что культурное развитие — это величайшее благо, а «взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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