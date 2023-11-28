Путин заявил о невозможности миропорядка без суверенной России

28 ноября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин назвал условие, при котором невозможен стабильный и прочный миропорядок. Речь идет о сильной России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. «Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия прекрасно понимает и знает, какой угрозе противостоит. Глава государства продолжил, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер. «Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией», — добавил российский лидер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что история России дает понять о том, что культурное развитие — это величайшее благо, а «взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную.

Российский лидер Владимир Путин назвал условие, при котором невозможен стабильный и прочный миропорядок. Речь идет о сильной России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. «Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия прекрасно понимает и знает, какой угрозе противостоит. Глава государства продолжил, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер. «Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией», — добавил российский лидер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что история России дает понять о том, что культурное развитие — это величайшее благо, а «взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную.