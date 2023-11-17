Путин объявил о новых планах БРИКС и ШОС

Союзники переключатся с большой политики на культуру

17 ноября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

На Форуме объединенных культур президент РФ Владимир Путин раскрыл планы расширения культурных связей с БРИКС и ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин объявил о новых планах расширения связей с крупнейшими международными объединениями. Налаженные политические и экономические отношения с БРИКС и ШОС он надеется закрепить с помощью культуры, объяснили URA.RU эксперты итоги Форума объединенных культур, на котором Путин выступил 17 ноября. По словам собеседников агентства, это тот инструмент, который будет использоваться в противостоянии с Западом и для продвижения идеи многополярного мира. Культурный форум в Питере проходит уже в девятый раз. Правда, с четырехлетним перерывом: сначала помешала пандемия коронавируса, а в 2022-м коррективы в планы внесла СВО. В этом году мероприятие не только состоялось, но и получило новое название — Форум объединенных культур. Свою генеральную линию во внешней политике — строительство многополярного мира — Россия начинает проводить и через культурные связи. На главной площадке форума президента Владимира Путина приветствовал его спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU И место для этого самое подходящее, дал понять президент Путин. «Санкт-Петербург — это и одно из зримых воплощений той самой всемирной отзывчивости русского народа, русской души, о которой писал Федор Достоевский, способности осмысливать, принимать и развивать все самое лучшее, не подчеркивать различия, а находить общее, подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперед», — отметил президент. По словам Путина история России показывает, что «культурное разнообразие — это величайшее благо, а взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную. Эта позиция и стала одной из причин напряженности в современном мире. «Такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал», — убежден Путин. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, которого прочат на пост директора Большого, для журналистов стал главной «целью» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если в политике будущее за многополярностью, то в культуре, убежден Путин, будущее — «за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ». Более того, президент признался: он верит, что творческие и просвещенные люди смогут построить «справедливый, устойчивый и безопасный мир». А «антикультурная, неоколониальная, расистская» позиция США преследует совсем другие цели: если российскую культуру там хотят отменить, то целые пласты истории и искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки просто «замалчиваются, как будто и не было ничего». Получается это плохо, потому что «несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает». Путин анонсировал планы по расширению культурного сотрудничества с крупнейшими международными объединениями — БРИКС и ШОС. Это касается и связей со странами АСЕАН и региональными объединениями Африки и Латинской Америки. «Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия. В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств — залог успешного развития человечества», — заявил Путин. Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский немного отвлекся от налаживания международных культурных связей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди многочисленных участников форума в этом году организаторы особо выделяют представителей стран ШОС и БРИКС. Символично, что в 2002 году как раз в Санкт-Петербурге ШОС приняла свои базовые документы, а в 2006 году на Петербургском экономическом форуме было объявлено о создании БРИКС, который с тех пор расширился до 11 стран-участниц. Путин был инициатором этого расширения. В 2024 году Россия принимает председательство в этом объединении, и сегодня президент пообещал его участникам насыщенную культурную повестку. Деловые связи без понимания культуры и ценностей партнера обречены, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская Фото: Владимир Андреев © URA.RU До сих пор и в БРИКС, и в ШОС больше внимания уделялось политико-экономическим вопросам. Но невозможно заниматься только экономикой, сказала URA.RU глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Поэтому Путин взялся за серьезное укрепление культурных связей. «Нужно понимать своих партнеров, их ценности. Культура — это возможность познать душу и ценности друг друга. Традиция, нравственность — это тоже культура. Из этого рождаются не только деловые, но и дружеские связи. И то, что делается сейчас президентом, — это заготовка на годы и даже десятилетия вперед», — считает Ямпольская. Сербский режиссер Эмир Кустурица сказал российскому президенту, что нужно делать «оригинальный русский кинематограф» Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, продвижение культурных ценностей, идеи сохранения культурного наследия через ШОС и БРИКС связано с растущим влиянием этих объединений в мире. «Они не исходят из парадигмы разрушения, как США. Они опираются на достижения прежних эпох для того, чтобы сформировать наиболее благоприятнее, бесконфликтное будущее для своих народов», — считает Новиков. Расширение культурных связей, инициированное Россией, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский в разговоре с URA.RU назвал «противостоянием западной культуре отмены». Причем противостоянием и со стороны России, и со стороны других стран, культуру и историю которых, как сказал Путин в своем выступлении, западные элиты не замечают. Новость по теме Путин предложил не делить человечество на первый и второй сорт Культура как «универсальный язык общения», «формально деполитизированный» должна, по убеждению Путина, помочь этому совместному противостоянию «расисткой, некультурной» политики Запада. Как объяснил руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, говоря о культуре можно углублять существующие связи и формировать новые, а также «отстаивать тезис, что культура вне политики». «Есть нейтральные темы, которые позволяют государствам, людям общаться, несмотря на все разломы. С одной стороны — это культура, с другой — это тема устойчивого развития, которая в будущем может стать универсальной площадкой для разговора, в том числе с Западом», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин объявил о новых планах расширения связей с крупнейшими международными объединениями. Налаженные политические и экономические отношения с БРИКС и ШОС он надеется закрепить с помощью культуры, объяснили URA.RU эксперты итоги Форума объединенных культур, на котором Путин выступил 17 ноября. По словам собеседников агентства, это тот инструмент, который будет использоваться в противостоянии с Западом и для продвижения идеи многополярного мира. Культурный форум в Питере проходит уже в девятый раз. Правда, с четырехлетним перерывом: сначала помешала пандемия коронавируса, а в 2022-м коррективы в планы внесла СВО. В этом году мероприятие не только состоялось, но и получило новое название — Форум объединенных культур. Свою генеральную линию во внешней политике — строительство многополярного мира — Россия начинает проводить и через культурные связи. И место для этого самое подходящее, дал понять президент Путин. «Санкт-Петербург — это и одно из зримых воплощений той самой всемирной отзывчивости русского народа, русской души, о которой писал Федор Достоевский, способности осмысливать, принимать и развивать все самое лучшее, не подчеркивать различия, а находить общее, подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперед», — отметил президент. По словам Путина история России показывает, что «культурное разнообразие — это величайшее благо, а взаимодействие культур — одно из условий стабильного и мирного развития». Это, по его словам, как раз и не понимают на Западе, где «отдельные силы» заявляют претензии на свою исключительность, в том числе культурную. Если в политике будущее за многополярностью, то в культуре, убежден Путин, будущее — «за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ». Более того, президент признался: он верит, что творческие и просвещенные люди смогут построить «справедливый, устойчивый и безопасный мир». А «антикультурная, неоколониальная, расистская» позиция США преследует совсем другие цели: если российскую культуру там хотят отменить, то целые пласты истории и искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки просто «замалчиваются, как будто и не было ничего». Получается это плохо, потому что «несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает». Путин анонсировал планы по расширению культурного сотрудничества с крупнейшими международными объединениями — БРИКС и ШОС. Это касается и связей со странами АСЕАН и региональными объединениями Африки и Латинской Америки. Среди многочисленных участников форума в этом году организаторы особо выделяют представителей стран ШОС и БРИКС. Символично, что в 2002 году как раз в Санкт-Петербурге ШОС приняла свои базовые документы, а в 2006 году на Петербургском экономическом форуме было объявлено о создании БРИКС, который с тех пор расширился до 11 стран-участниц. Путин был инициатором этого расширения. В 2024 году Россия принимает председательство в этом объединении, и сегодня президент пообещал его участникам насыщенную культурную повестку. До сих пор и в БРИКС, и в ШОС больше внимания уделялось политико-экономическим вопросам. Но невозможно заниматься только экономикой, сказала URA.RU глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Поэтому Путин взялся за серьезное укрепление культурных связей. «Нужно понимать своих партнеров, их ценности. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, продвижение культурных ценностей, идеи сохранения культурного наследия через ШОС и БРИКС связано с растущим влиянием этих объединений в мире. «Они не исходят из парадигмы разрушения, как США. Они опираются на достижения прежних эпох для того, чтобы сформировать наиболее благоприятнее, бесконфликтное будущее для своих народов», — считает Новиков. Расширение культурных связей, инициированное Россией, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский в разговоре с URA.RU назвал «противостоянием западной культуре отмены». Причем противостоянием и со стороны России, и со стороны других стран, культуру и историю которых, как сказал Путин в своем выступлении, западные элиты не замечают. Культура как «универсальный язык общения», «формально деполитизированный» должна, по убеждению Путина, помочь этому совместному противостоянию «расисткой, некультурной» политики Запада. Как объяснил руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, говоря о культуре можно углублять существующие связи и формировать новые, а также «отстаивать тезис, что культура вне политики». «Есть нейтральные темы, которые позволяют государствам, людям общаться, несмотря на все разломы. С одной стороны — это культура, с другой — это тема устойчивого развития, которая в будущем может стать универсальной площадкой для разговора, в том числе с Западом», — заключил эксперт.