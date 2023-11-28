Президент РФ: Западу не нужна многонациональная Россия

28 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Странам Запада ни к чему иметь такую многонациональную страну, как РФ. Они запустили все возможные формы русофобии и расизма и направили их против русских народов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе. «Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что страны Запада не заинтересованы в такой большой стране, на территории которой проживает огромное количество различных народов, как Россия. Разнообразие и единство русских культур, традиций и различных языков множества этносов не может правильно восприниматься, так как не ложится в западную логику. Поэтому они называют Россию «тюрьмой народов», а самих русских — «рабами», заявил Путин. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что западная русофобия является проявлением расизма против русского народа. Он также отмечал, что таким образом западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, но и продвигают идеи тоталитаризма и деспотизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Странам Запада ни к чему иметь такую многонациональную страну, как РФ. Они запустили все возможные формы русофобии и расизма и направили их против русских народов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном Соборе. «Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, нас много, всех сейчас не назову, но повторю, против всех народов России это направлено», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что страны Запада не заинтересованы в такой большой стране, на территории которой проживает огромное количество различных народов, как Россия. Разнообразие и единство русских культур, традиций и различных языков множества этносов не может правильно восприниматься, так как не ложится в западную логику. Поэтому они называют Россию «тюрьмой народов», а самих русских — «рабами», заявил Путин. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что западная русофобия является проявлением расизма против русского народа. Он также отмечал, что таким образом западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право, но и продвигают идеи тоталитаризма и деспотизма.