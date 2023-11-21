Путин указал на предвзятость международных институтов в сфере прав человека

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин отметил предвзятость международных институтов в сфере прав человека Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о предвзятости Совета по правам человека Организация Объединенных Наций (СПЧ ООН) и других международных институтов в сфере прав человека. Это наблюдается на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — отметил Владимир Путин. Данное заявление президент РФ сделал в качестве приветственного слова проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Текст телеграммы с речью президента озвучил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Его слова передает ТАСС.

СПЧ ООН исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году. В Кремле неоднократно заявляли, что действия по отношению к РФ со стороны СПЧ ООН являются проявлением русофобии.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о предвзятости Совета по правам человека Организация Объединенных Наций (СПЧ ООН) и других международных институтов в сфере прав человека. Это наблюдается на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии. «К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — отметил Владимир Путин. Данное заявление президент РФ сделал в качестве приветственного слова проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Текст телеграммы с речью президента озвучил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Его слова передает ТАСС. СПЧ ООН исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году. В Кремле неоднократно заявляли, что действия по отношению к РФ со стороны СПЧ ООН являются проявлением русофобии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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