Квартал у Южного автовокзала Екатеринбурга попал под снос

28 ноября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

До 2035 года планируется застроить участок в квадрате улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской. Документ, опубликованный на сайте администрации предусматривает строительство многоэтажных домов на месте частного сектора в границах улиц Николая Островского — Айвазовского — Авиационная — Уктусская. Реализация проекта запланирована в семь этапов до 2035 года. На первом этапе построят многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом в кварталах № 1, 6, 7, 13 — 15 (три последние — нынешний частный сектор), на втором этапе строительство многоэтажек продолжится, помимо этого, в квартале №13 построят детский сад на 150 мест. На третьем этапе в квартале №14 построят еще один детский сад на 225 мест. Также новый проект предусматривает строительство школы на 2000 мест на углу улиц Щорса — 8 Марта, где сейчас находится заброшенный сквер. Жительница одного из домов в частном секторе, который попадет под застройку, в беседе с корреспондентом URA.RU пояснила, что на них с уведомлениями о сносе домов еще никто не выходил. «Разговоры-то уже давно ходят, но до дела пока не дошло», — пояснила она. Согласно спутниковым снимкам в картах, в границах улиц Николая Островского — Айвазовского — Авиационная — Уктусская находятся больше трех десятков строений. 15 участков будут застраивать в семь этапов Фото: официальная документация Согласно спутниковым снимкам, в частном секторе находится несколько десятков строений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской. Документ, опубликованный на сайте администрации предусматривает строительство многоэтажных домов на месте частного сектора в границах улиц Николая Островского — Айвазовского — Авиационная — Уктусская. Реализация проекта запланирована в семь этапов до 2035 года. На первом этапе построят многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом в кварталах № 1, 6, 7, 13 — 15 (три последние — нынешний частный сектор), на втором этапе строительство многоэтажек продолжится, помимо этого, в квартале №13 построят детский сад на 150 мест. На третьем этапе в квартале №14 построят еще один детский сад на 225 мест. Также новый проект предусматривает строительство школы на 2000 мест на углу улиц Щорса — 8 Марта, где сейчас находится заброшенный сквер. Жительница одного из домов в частном секторе, который попадет под застройку, в беседе с корреспондентом URA.RU пояснила, что на них с уведомлениями о сносе домов еще никто не выходил. «Разговоры-то уже давно ходят, но до дела пока не дошло», — пояснила она. Согласно спутниковым снимкам в картах, в границах улиц Николая Островского — Айвазовского — Авиационная — Уктусская находятся больше трех десятков строений.