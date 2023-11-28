Жена курганского сенатора Муратова получила награду за служение Отечеству. Фото

28 ноября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Супруга сенатора Муратова получила грамоту за общественную работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Светлана Муратова, супруга курганского сенатора Сергея Муратова, получила грамоту Всемирного русского народного собора. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской епархии РПЦ. «Грамоту и почетный знак I-й степени от Всемирного русского народного собора вручили Светлане Муратовой», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение представителей епархии. Награду она получила за служение на благо Отечества. Муратова возглавляет попечительский совет Курганского отделения Союза православных женщин России. По данным епархии, грамоту ей вручил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Митрополит Даниил вручил грамоту Светлане Муратовой Фото: портал «Область 45», https://oblast45.ru/publication/60899, со ссылкой на пресс-службу Курганской епархии РПЦ

Светлана Муратова, супруга курганского сенатора Сергея Муратова, получила грамоту Всемирного русского народного собора. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской епархии РПЦ. «Грамоту и почетный знак I-й степени от Всемирного русского народного собора вручили Светлане Муратовой», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение представителей епархии. Награду она получила за служение на благо Отечества. Муратова возглавляет попечительский совет Курганского отделения Союза православных женщин России. По данным епархии, грамоту ей вручил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.