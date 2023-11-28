Завод богатейшего курганца в два раза увеличил прибыль

В Кургане завод «Темпер» резко увеличил выручку и прибыль

Предприятие «Темпер» наращивает темпы производства Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Курганское предприятие «Темпер», владельцем которого является Сергей Доронин, более чем в два раза увеличило чистую прибыль. Также выросла и выручка завода. Бизнесмен Доронин входит в топ-10 богатейших жителей региона. Об этом говорится в финотчете организации за 2022 год.

«Чистая прибыль ООО „Темпер“ выросла с 76 млн рублей (2021 год) до 192 млн рублей (2022 год). Выручка предприятия превысила 1,4 млрд рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Завод «Темпер» выпускает трубопроводную арматуру. По данным СБИС, на предприятии работают свыше 200 сотрудников, среднемесячная зарплата которых превысила 56 тысяч рублей. Доронину недавно исполнился 41 год, его портрет размещен в галерее «Курганцы — гордость города».

Корреспондент URA.RU направил запрос в ООО «Темпер» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Доронин отметил, что на предприятии нет проблем из-за санкций, так как весь металл уральский, иностранных комплектующих нет. Рынок сбыта освобождается из-за ухода иностранных компаний, что дает большую возможность расширять ассортимент и быть самодостаточными, пояснил предприниматель.