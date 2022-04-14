Курганский завод «Темпер» производит арматуру, которую готов поставить в Европу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На курганском заводе, выпускающем трубопроводную арматуру, в условиях санкций увеличилось производство. На предприятии считают, что уход иностранных компаний даст больше возможностей для выхода на новые рынки сбыта, в том числе в Европу. Об этом сообщил директор ООО «Темпер» Сергей Доронин в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова.

По словам руководителя завода, в планах увеличить товарооборот в сторону Евросоюза. «Сейчас видим, что на западном рынке сильно выросли цены на аналогичную продукцию от европейских производителей. Теперь наша продукция будет для них более востребованной. Для предпринимателя со здравым смыслом сотрудничать с Россией имеет большой интерес», — уверен Доронин.

Он также уточнил, что на предприятии нет проблем из-за санкций. Весь металл уральский. Иностранных комплектующих нет. «Сейчас рынок сбыта освобождается из-за ухода иностранных компаний. Это дает нам большую возможность расширять ассортимент и быть самодостаточными. Кто лучше нас сделает продукцию, которую нам надо, кроме самих нас», — рассказал Доронин.

Ранее URA.RU писало о том, что Курганский завод дорожных машин активно работает по импортозамещению. Генеральный директор «Кургандормаша» Михаил Федулов заявлял, что курганские машины на улицах России заменят технику, которую обычно закупали в Европе.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события, как это делали на протяжении последних лет.

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