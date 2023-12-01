На территории Республики Башкортостан на границе с Челябинской областью продлено ограничение движения по трассе М-5 «Урал» до шести утра 2 декабря. Проезд по-прежнему запрещен для автобусов, такси и большегрузов, — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«Продлить с 21:00 первого декабря 2023 года временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ Москва-Челябинск в республике Башкортостан с км 1494 по км 1548», — приводит скан распорядительного акта ФКУ Упдор «Приуралье» в своем telegram-канале челябинская Госавтоинспекция. Ограничения продлены до шести утра 2 декабря.
Причиной продления ограничений указаны продолжающиеся неблагоприятные погодные условия. В зоне действия ограничений наблюдается обильный снегопад, метель и плохая видимость дороги.
Специалисты Упрдор «Южный Урал» рекомендовали челябинским автомобилистам не выезжать на федеральные дороги в выходные 2 и 3 декабря без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед.
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