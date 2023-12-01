Башкортостан ограничил въезд в Челябинскую область. Скан

По трассе М-5 на границе Челябинской области ограничено движение автомобилей

01 декабря 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Ограничение действует до шести утра 2 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Республики Башкортостан на границе с Челябинской областью продлено ограничение движения по трассе М-5 «Урал» до шести утра 2 декабря. Проезд по-прежнему запрещен для автобусов, такси и большегрузов, — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Продлить с 21:00 первого декабря 2023 года временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ Москва-Челябинск в республике Башкортостан с км 1494 по км 1548», — приводит скан распорядительного акта ФКУ Упдор «Приуралье» в своем telegram-канале челябинская Госавтоинспекция. Ограничения продлены до шести утра 2 декабря. Причиной продления ограничений указаны продолжающиеся неблагоприятные погодные условия. В зоне действия ограничений наблюдается обильный снегопад, метель и плохая видимость дороги. Специалисты Упрдор «Южный Урал» рекомендовали челябинским автомобилистам не выезжать на федеральные дороги в выходные 2 и 3 декабря без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед. Распорядительный АКТ https://t.me/ugibdd74/766 Распорядительный АКТ 2 стр https://t.me/ugibdd74/766

На территории Республики Башкортостан на границе с Челябинской областью продлено ограничение движения по трассе М-5 «Урал» до шести утра 2 декабря. Проезд по-прежнему запрещен для автобусов, такси и большегрузов, — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Продлить с 21:00 первого декабря 2023 года временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ Москва-Челябинск в республике Башкортостан с км 1494 по км 1548», — приводит скан распорядительного акта ФКУ Упдор «Приуралье» в своем telegram-канале челябинская Госавтоинспекция. Ограничения продлены до шести утра 2 декабря. Причиной продления ограничений указаны продолжающиеся неблагоприятные погодные условия. В зоне действия ограничений наблюдается обильный снегопад, метель и плохая видимость дороги. Специалисты Упрдор «Южный Урал» рекомендовали челябинским автомобилистам не выезжать на федеральные дороги в выходные 2 и 3 декабря без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед.