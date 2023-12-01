Челябинские дорожники выступили со спецобращением об опасности на трассах

01 декабря 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

В регионе вновь ожидают снежную бурю, создающую риски на дорогах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области автомобилистам рекомендовали не выезжать на федеральные дороги в выходные, 2 и 3 декабря, без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы 2 и 3 декабря без крайней, острой необходимости. Информации о будущих ограничениях превентивно дать не можем, но они вероятны», — сообщили в пресс-службе Упрдора. В управлении уточнили, что фронт несет низкие температуры, сильнейшие метели и гололед. Там также отметили, что в минувшую снежную бурю снежный покров в горнозаводской зоне доходил до полуметра. На каких участках трассы 75К-010 в Челябинской области повышен риск аварий 2 декабря карта: пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Где на трассе М-5 «Урал» повышены риски ДТП в снежную бурю 2 декабря карта: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области автомобилистам рекомендовали не выезжать на федеральные дороги в выходные, 2 и 3 декабря, без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы 2 и 3 декабря без крайней, острой необходимости. Информации о будущих ограничениях превентивно дать не можем, но они вероятны», — сообщили в пресс-службе Упрдора. В управлении уточнили, что фронт несет низкие температуры, сильнейшие метели и гололед. Там также отметили, что в минувшую снежную бурю снежный покров в горнозаводской зоне доходил до полуметра.