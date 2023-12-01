Челябинские дорожники выступили со спецобращением об опасности на трассах

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Снег в городе. Нижневартовск, зима, проезжая часть, метель, сугроб на дороге
В регионе вновь ожидают снежную бурю, создающую риски на дорогах Фото:

В Челябинской области автомобилистам рекомендовали не выезжать на федеральные дороги в выходные, 2 и 3 декабря, без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы 2 и 3 декабря без крайней, острой необходимости. Информации о будущих ограничениях превентивно дать не можем, но они вероятны», — сообщили в пресс-службе Упрдора.

В управлении уточнили, что фронт несет низкие температуры, сильнейшие метели и гололед. Там также отметили, что в минувшую снежную бурю снежный покров в горнозаводской зоне доходил до полуметра.

На каких участках трассы 75К-010 в Челябинской области повышен риск аварий 2 декабря
На каких участках трассы 75К-010 в Челябинской области повышен риск аварий 2 декабря
Где на трассе М-5 «Урал» повышены риски ДТП в снежную бурю 2 декабря
Где на трассе М-5 «Урал» повышены риски ДТП в снежную бурю 2 декабря

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В Челябинской области автомобилистам рекомендовали не выезжать на федеральные дороги в выходные, 2 и 3 декабря, без острой необходимости. В регионе ожидаются сильнейшие метели и гололед, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Рекомендуем не выезжать на федеральные трассы 2 и 3 декабря без крайней, острой необходимости. Информации о будущих ограничениях превентивно дать не можем, но они вероятны», — сообщили в пресс-службе Упрдора. В управлении уточнили, что фронт несет низкие температуры, сильнейшие метели и гололед. Там также отметили, что в минувшую снежную бурю снежный покров в горнозаводской зоне доходил до полуметра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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