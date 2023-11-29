В Магадане прокомментировали закон, позволяющий убивать бездомных собак

Власти Магадана назвали информацию об усыплении бродячих собак фейком
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Информации об эвтаназии бродячих собак в указе губернатора нет, заявил Александр Вяткин Фото:

Информация о разрешении усыплять бездомных собак в приютах в Магаданской области является фейком и не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Александр Вяткин.

«В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком», — передает слова Вяткина РБК. Он добавил, что в указе губернатора региона Сергея Носова нет никаких указаний о проведении эвтаназии для животных.

Однако порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, и дополнительное постановление правительства региона приведет ясность в этом вопросе. Член рабочей группы Магаданской областной Думы по этому закону, Яков Радченко, также подтвердил информацию о необходимости дальнейших уточнений.

Магаданская областная дума приняла закон, который устанавливает правила содержания бездомных животных в пунктах временного содержания. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно документу, пункт временного содержания вправе решить о дальнейшем пребывании безнадзорного животного, если оно не нашло владельца в течение 10 дней после поступления и имеет признаки физических страданий, тяжелого неизлечимого заболевания, заболевания, угрожающего здоровью человека, или проявляло немотивированную агрессию.

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Информация о разрешении усыплять бездомных собак в приютах в Магаданской области является фейком и не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Александр Вяткин. «В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком», — передает слова Вяткина РБК. Он добавил, что в указе губернатора региона Сергея Носова нет никаких указаний о проведении эвтаназии для животных. Однако порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, и дополнительное постановление правительства региона приведет ясность в этом вопросе. Член рабочей группы Магаданской областной Думы по этому закону, Яков Радченко, также подтвердил информацию о необходимости дальнейших уточнений. Магаданская областная дума приняла закон, который устанавливает правила содержания бездомных животных в пунктах временного содержания. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно документу, пункт временного содержания вправе решить о дальнейшем пребывании безнадзорного животного, если оно не нашло владельца в течение 10 дней после поступления и имеет признаки физических страданий, тяжелого неизлечимого заболевания, заболевания, угрожающего здоровью человека, или проявляло немотивированную агрессию.
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Ссылки по теме
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