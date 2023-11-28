Драка в курганском дворе собрала несколько нарядов Росгвардии. Фото

29 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Сотрудников Росгвардии вызвали на драку в курганский двор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов, среди которых были росгвардейцы и полицейские, наводили порядок из-за драки в одном из дворов Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели и прислали фото с места происшествия. «Улица Аргентовского, 22. Полный двор полиции», — информируют горожане, приславшие фото. Во дворе произошел конфликт с дракой, местные жители вызвали сотрудников правопорядка. На снимке видны не менее четырех служебных автомобилей силовых структур. Редакция обратилась за комментариями в ведомства. В управлении Росгвардии пообещали предоставить информацию о произошедшем инциденте. Сотрудники Росгвардии и полиции разбирались с ночной дракой в курганском дворе фото: читатели URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов, среди которых были росгвардейцы и полицейские, наводили порядок из-за драки в одном из дворов Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели и прислали фото с места происшествия. «Улица Аргентовского, 22. Полный двор полиции», — информируют горожане, приславшие фото. Во дворе произошел конфликт с дракой, местные жители вызвали сотрудников правопорядка. На снимке видны не менее четырех служебных автомобилей силовых структур. Редакция обратилась за комментариями в ведомства. В управлении Росгвардии пообещали предоставить информацию о произошедшем инциденте.