Сотрудников Росгвардии вызвали на драку в курганский двор
Сотрудники правоохранительных органов, среди которых были росгвардейцы и полицейские, наводили порядок из-за драки в одном из дворов Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели и прислали фото с места происшествия.
«Улица Аргентовского, 22. Полный двор полиции», — информируют горожане, приславшие фото. Во дворе произошел конфликт с дракой, местные жители вызвали сотрудников правопорядка.
На снимке видны не менее четырех служебных автомобилей силовых структур. Редакция обратилась за комментариями в ведомства. В управлении Росгвардии пообещали предоставить информацию о произошедшем инциденте.
Сотрудники Росгвардии и полиции разбирались с ночной дракой в курганском дворе
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