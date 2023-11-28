28 ноября 2023

Драка в курганском дворе собрала несколько нарядов Росгвардии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Сотрудников Росгвардии вызвали на драку в курганский двор Фото:

Сотрудники правоохранительных органов, среди которых были росгвардейцы и полицейские, наводили порядок из-за драки в одном из дворов Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели и прислали фото с места происшествия.

«Улица Аргентовского, 22. Полный двор полиции», — информируют горожане, приславшие фото. Во дворе произошел конфликт с дракой, местные жители вызвали сотрудников правопорядка.

На снимке видны не менее четырех служебных автомобилей силовых структур. Редакция обратилась за комментариями в ведомства. В управлении Росгвардии пообещали предоставить информацию о произошедшем инциденте.

Сотрудники Росгвардии и полиции разбирались с ночной дракой в курганском дворе
Сотрудники Росгвардии и полиции разбирались с ночной дракой в курганском дворе

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Сотрудники правоохранительных органов, среди которых были росгвардейцы и полицейские, наводили порядок из-за драки в одном из дворов Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели и прислали фото с места происшествия. «Улица Аргентовского, 22. Полный двор полиции», — информируют горожане, приславшие фото. Во дворе произошел конфликт с дракой, местные жители вызвали сотрудников правопорядка. На снимке видны не менее четырех служебных автомобилей силовых структур. Редакция обратилась за комментариями в ведомства. В управлении Росгвардии пообещали предоставить информацию о произошедшем инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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