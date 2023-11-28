28 ноября 2023

Упавшее дерево насмерть придавило челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка леса, против которой выступают местные жители. Челябинск, снег, спиленные деревья
Во время заготовки дров на мужчину упало дерево Фото:

В лесу у поселка Джабык (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в силовых структурах.

«Двое мужчин отправились в лес заготавливать дрова. В один из моментов на одного из них упало сухое дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшему было 34 года. Он работал машинистом поезда.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:35 по Уральскому времени:

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В лесу у поселка Джабык (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в силовых структурах. «Двое мужчин отправились в лес заготавливать дрова. В один из моментов на одного из них упало сухое дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшему было 34 года. Он работал машинистом поезда. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:35 по Уральскому времени: «Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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