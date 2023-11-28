Упавшее дерево насмерть придавило челябинца

В лесу у поселка Джабык (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в силовых структурах.
«Двое мужчин отправились в лес заготавливать дрова. В один из моментов на одного из них упало сухое дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибшему было 34 года. Он работал машинистом поезда.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:35 по Уральскому времени:
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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