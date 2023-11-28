Происшествия Упавшее дерево насмерть придавило челябинца 29 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 + Во время заготовки дров на мужчину упало дерево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесу у поселка Джабык (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в силовых структурах. «Двое мужчин отправились в лес заготавливать дрова. В один из моментов на одного из них упало сухое дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшему было 34 года. Он работал машинистом поезда. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:35 по Уральскому времени: «Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В лесу у поселка Джабык (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило местного жителя. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в силовых структурах. «Двое мужчин отправились в лес заготавливать дрова. В один из моментов на одного из них упало сухое дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшему было 34 года. Он работал машинистом поезда. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:35 по Уральскому времени: «Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям