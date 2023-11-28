Происшествия ДТП В ДТП под Екатеринбургом попали 40 автомобилей 29 ноября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 + Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололеда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. «Прокуратура даст правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга в части соблюдения требований по содержанию автомобильных дорог в зимой», — отметили в прокуратуре региона. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах. Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололеда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. «Прокуратура даст правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга в части соблюдения требований по содержанию автомобильных дорог в зимой», — отметили в прокуратуре региона. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям