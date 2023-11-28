В ДТП под Екатеринбургом попали 40 автомобилей

Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололеда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. «Прокуратура даст правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга в части соблюдения требований по содержанию автомобильных дорог в зимой», — отметили в прокуратуре региона.
Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.
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