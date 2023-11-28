28 ноября 2023

В ДТП под Екатеринбургом попали 40 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования Фото:

Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололеда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. «Прокуратура даст правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга в части соблюдения требований по содержанию автомобильных дорог в зимой», — отметили в прокуратуре региона.

Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.

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Около 40 автомобилей столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололеда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с массовым ДТП с участием порядка 40 автомобилей на 85 км. ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. «Прокуратура даст правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга в части соблюдения требований по содержанию автомобильных дорог в зимой», — отметили в прокуратуре региона. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. В связи с этим спасатели просили свердловчан быть осторожными — особенно на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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