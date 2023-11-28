В Нижневартовске участковый спас от суицида пенсионера, избившего жену

29 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Пенсионер избил свою жену и собирался покончить жизнь самоубийством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участковые из Нижневартовска Нариман Раджабов и Константин Рожновский спасли от суицида мужчину, который из-за ревности избил жену, угрожая ей убийством. Пенсионер настолько сожалел о содеянном, что, когда жена уехала в больницу, решил свести счеты с жизнью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило сообщение из медучреждения об оказании помощи жительнице города, пострадавшей от побоев супруга. На указанный адрес незамедлительно выехали участковые уполномоченные отдела полиции №3 Нариман Раджабов и Константин Рожновский», — сообщили в пресс-службе полиции. Женщина получила легкие травмы от ударов по голове и написала заявление на супруга. Муж женщины — 69-летний пенсионер, отказался открывать дверь правоохранителям. Тогда участковые разыскали его сына, который помог попасть полицейским внутрь. Хозяин квартиры, будучи в нетрезвом и неадекватном состоянии, закрылся в ванной и ножом вскрыл себе вены. Взломав дверь, Раджабов обезоружил пенсионера и оказал ему первую помощь. Мужчине вызвали скорую. До приезда врачей, участковый Раджабов успокаивал хозяина квартиры и вел с ним беседу. Так выяснилось, что угрозы расправой и нападение на супругу были спровоцированы вспышкой ревности. Ранее мужчина судим не был. В отношении него возбуждено уголовное дело за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. На данный момент пенсионера поместили в Нижневартовский психоневрологический диспансер. В 2021 участковый Нариман Раджабов спас вартовчанку, на которую напал грабитель. Полицейский стал случайным свидетелем инцидента и задержал бывшего заключенного, избившего женщину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участковые из Нижневартовска Нариман Раджабов и Константин Рожновский спасли от суицида мужчину, который из-за ревности избил жену, угрожая ей убийством. Пенсионер настолько сожалел о содеянном, что, когда жена уехала в больницу, решил свести счеты с жизнью. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило сообщение из медучреждения об оказании помощи жительнице города, пострадавшей от побоев супруга. На указанный адрес незамедлительно выехали участковые уполномоченные отдела полиции №3 Нариман Раджабов и Константин Рожновский», — сообщили в пресс-службе полиции. Женщина получила легкие травмы от ударов по голове и написала заявление на супруга. Муж женщины — 69-летний пенсионер, отказался открывать дверь правоохранителям. Тогда участковые разыскали его сына, который помог попасть полицейским внутрь. Хозяин квартиры, будучи в нетрезвом и неадекватном состоянии, закрылся в ванной и ножом вскрыл себе вены. Взломав дверь, Раджабов обезоружил пенсионера и оказал ему первую помощь. Мужчине вызвали скорую. До приезда врачей, участковый Раджабов успокаивал хозяина квартиры и вел с ним беседу. Так выяснилось, что угрозы расправой и нападение на супругу были спровоцированы вспышкой ревности. Ранее мужчина судим не был. В отношении него возбуждено уголовное дело за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. На данный момент пенсионера поместили в Нижневартовский психоневрологический диспансер. В 2021 участковый Нариман Раджабов спас вартовчанку, на которую напал грабитель. Полицейский стал случайным свидетелем инцидента и задержал бывшего заключенного, избившего женщину.