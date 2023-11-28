Главного регионального авиаперевозчика ЯНАО проверит прокуратура

Транспортная прокуратура проверит жалобу работников авиакомпании «Ямал»

29 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит формирование зарплат в авиакомпании «Ямал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО работники авиакомпании «Ямал» пожаловались в соцсетях на несправедливое, по их мнению, формирование заработных плат. В связи с жалобой, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит главного регионального перевозчика, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Выявлена публикация в социальной сети «ВКонтакте» о том, что в ООО «АК «Ямал» нарушаются трудовые права работников авиакомпании. В связи с чем Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Анонимный пост от лица авиатехников вертолетного отряда авиакомпании «Ямал» опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» 29 ноября. Работники жалуются на неожиданные командировки, несмотря на стабильный сменный график, а также что положенные суточные значительно отличаются от суточных, которые выплачивают в других авиакомпаниях. Помимо указанного, деньги могут и не заплатить совсем. Также их не устраивают нормы выдачи спецодежды и средств гигиены и несправедливый расчет премий. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ на запрос не получен.

В ЯНАО работники авиакомпании «Ямал» пожаловались в соцсетях на несправедливое, по их мнению, формирование заработных плат. В связи с жалобой, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит главного регионального перевозчика, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Выявлена публикация в социальной сети «ВКонтакте» о том, что в ООО «АК «Ямал» нарушаются трудовые права работников авиакомпании. В связи с чем Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Анонимный пост от лица авиатехников вертолетного отряда авиакомпании «Ямал» опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» 29 ноября. Работники жалуются на неожиданные командировки, несмотря на стабильный сменный график, а также что положенные суточные значительно отличаются от суточных, которые выплачивают в других авиакомпаниях. Помимо указанного, деньги могут и не заплатить совсем. Также их не устраивают нормы выдачи спецодежды и средств гигиены и несправедливый расчет премий. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ на запрос не получен.