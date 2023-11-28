Пермякам назвали даты, когда выгоднее отдыхать в санаториях

Путевки в пермские санатории с января по март стоят дешевле на 15%

29 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

В первом квартале отдыхающих на курортах немного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские санатории назвали периоды, на которые выгодно покупать путевки. Дешевле всего ехать в здравницы с 9 января по 25 марта. Об этом URA.RU рассказали на Пермском инженерно-промышленном форуме представители курорта «Ключи». «Выгоднее отдыхать в первом квартале года. В это время цены на путевки ниже и меньше отдыхающих. В период весенних каникул и далее обычно санатории загружены полностью. На лето и весну осталось уже не так много свободных мест», — пояснили корреспонденту агентства представители санатория «Ключи». На сайте санатория уточняется, что путевки с заездами с 9 января по 30 июня дешевле на 15%, чем туры с 1 июня по 31 августа. Также на бронирования с 9 января по 20 февраля предоставляется дополнительная скидка 10%. Аналогичные акции устраивают другие пермские санатории. В здравнице «Сосновый бор» на заезды с 15 января по 29 февраля 2024 года дают скидку 15%, но оплатить поездку надо до 30 ноября 2023 года, сказано в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». На сайте санатория «Родничок» сообщается, что путевки с 9 января по 31 марта продаются дешевле на 10%. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость путевок в пермские санатории резко выросла. В среднем за отдых придется заплатить 27,1 тысячи рублей.

Пермские санатории назвали периоды, на которые выгодно покупать путевки. Дешевле всего ехать в здравницы с 9 января по 25 марта. Об этом URA.RU рассказали на Пермском инженерно-промышленном форуме представители курорта «Ключи». «Выгоднее отдыхать в первом квартале года. В это время цены на путевки ниже и меньше отдыхающих. В период весенних каникул и далее обычно санатории загружены полностью. На лето и весну осталось уже не так много свободных мест», — пояснили корреспонденту агентства представители санатория «Ключи». На сайте санатория уточняется, что путевки с заездами с 9 января по 30 июня дешевле на 15%, чем туры с 1 июня по 31 августа. Также на бронирования с 9 января по 20 февраля предоставляется дополнительная скидка 10%. Аналогичные акции устраивают другие пермские санатории. В здравнице «Сосновый бор» на заезды с 15 января по 29 февраля 2024 года дают скидку 15%, но оплатить поездку надо до 30 ноября 2023 года, сказано в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». На сайте санатория «Родничок» сообщается, что путевки с 9 января по 31 марта продаются дешевле на 10%. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость путевок в пермские санатории резко выросла. В среднем за отдых придется заплатить 27,1 тысячи рублей.