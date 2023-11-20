20 ноября 2023

В Пермском крае взлетели цены на отдых в санаториях

Путевки в санатории Пермского края подорожали на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, санаторий, бассейн, база отдыха
В среднем отдых в санаториях Пермского края стоит 27,1 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае выросли цены на путевки в санатории. Отдых в здравницах осенью 2023 года стоит на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф».

«Средняя стоимость путевки в здравницу Пермского края выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и составляет 27 169 рублей. Также с января по сентябрь 2023 года увеличилась доходность краевых санаториев. Здравницы заработали 2,6 млн рублей. Их доход на 17% выше, чем в прошлом году», — сообщили аналитики.

Аналитики сервиса составили рейтинг доходности санаториев Приволжского федерального округа. В нем Пермский край занимает третье место. Больше заработали здравницы республик Башкортостан и Татарстан. По мнению аналитиков, увеличение доходов обусловлено не только повышением стоимости отдыха, но и увеличением количества туристов. За девять месяцев 2023 года курорты Пермского края посетило 97 тысяч отдыхающих. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее URA.RU рассказало, в каких санаториях любит отдыхать пермская элита. На краевых курортах были замечены не только местные знаменитости и чиновники, но и известные персоны из других регионов.

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В Пермском крае выросли цены на путевки в санатории. Отдых в здравницах осенью 2023 года стоит на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Средняя стоимость путевки в здравницу Пермского края выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и составляет 27 169 рублей. Также с января по сентябрь 2023 года увеличилась доходность краевых санаториев. Здравницы заработали 2,6 млн рублей. Их доход на 17% выше, чем в прошлом году», — сообщили аналитики. Аналитики сервиса составили рейтинг доходности санаториев Приволжского федерального округа. В нем Пермский край занимает третье место. Больше заработали здравницы республик Башкортостан и Татарстан. По мнению аналитиков, увеличение доходов обусловлено не только повышением стоимости отдыха, но и увеличением количества туристов. За девять месяцев 2023 года курорты Пермского края посетило 97 тысяч отдыхающих. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ранее URA.RU рассказало, в каких санаториях любит отдыхать пермская элита. На краевых курортах были замечены не только местные знаменитости и чиновники, но и известные персоны из других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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