Новое изобретение Пермского Политеха ускорит постройку самолетов

29 ноября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Контактный обрабатывающий центр пермских ученых купили крупные российские компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) представили новый проект, который, по их словам, является альтернативой литейным технологиям. Он может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении и других областях. Речь идет о контактном обрабатывающем центре. Это 3D-принтер, создающий конструкции из металла, рассказали URA.RU представители Пермского Политеха на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице. «Прибор изобрели буквально год назад. Его преимущество в том, что он сокращает сроки изготовления конструкции, время на доставку сырья, а также уменьшает количество отходов. Обычно на производстве 20% сырья уходит на изготовлении детали, а 80% отправляется в утилизацию. Здесь отходы составляют всего 2-3%», — пояснили корреспонденту агентства представители Пермского Политеха. Контракты на поставку приборов уже заключили с несколькими федеральными компаниями. В их числе ЗАО «Группа компаний С7», в которое входит авиакомпания «S7 Airlines» и ПАО «Камаз». «На наших приборах уже делают конструктивные части самолетов», — отметили представители ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского Политеха нашли способ защитить беспилотники от обледенения. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) представили новый проект, который, по их словам, является альтернативой литейным технологиям. Он может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении и других областях. Речь идет о контактном обрабатывающем центре. Это 3D-принтер, создающий конструкции из металла, рассказали URA.RU представители Пермского Политеха на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице. «Прибор изобрели буквально год назад. Его преимущество в том, что он сокращает сроки изготовления конструкции, время на доставку сырья, а также уменьшает количество отходов. Обычно на производстве 20% сырья уходит на изготовлении детали, а 80% отправляется в утилизацию. Здесь отходы составляют всего 2-3%», — пояснили корреспонденту агентства представители Пермского Политеха. Контракты на поставку приборов уже заключили с несколькими федеральными компаниями. В их числе ЗАО «Группа компаний С7», в которое входит авиакомпания «S7 Airlines» и ПАО «Камаз». «На наших приборах уже делают конструктивные части самолетов», — отметили представители ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского Политеха нашли способ защитить беспилотники от обледенения. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе.