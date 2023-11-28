28 ноября 2023

Новое изобретение Пермского Политеха ускорит постройку самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, полет, авиация, космонавтика, конструкторское бюро, самолет, планер, аэронавтика, самолетостроение
Контактный обрабатывающий центр пермских ученых купили крупные российские компании Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) представили новый проект, который, по их словам, является альтернативой литейным технологиям. Он может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении и других областях. Речь идет о контактном обрабатывающем центре. Это 3D-принтер, создающий конструкции из металла, рассказали URA.RU представители Пермского Политеха на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице.

«Прибор изобрели буквально год назад. Его преимущество в том, что он сокращает сроки изготовления конструкции, время на доставку сырья, а также уменьшает количество отходов. Обычно на производстве 20% сырья уходит на изготовлении детали, а 80% отправляется в утилизацию. Здесь отходы составляют всего 2-3%», — пояснили корреспонденту агентства представители Пермского Политеха.

Контракты на поставку приборов уже заключили с несколькими федеральными компаниями. В их числе ЗАО «Группа компаний С7», в которое входит авиакомпания «S7 Airlines» и ПАО «Камаз». «На наших приборах уже делают конструктивные части самолетов», — отметили представители ПНИПУ.

Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского Политеха нашли способ защитить беспилотники от обледенения. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) представили новый проект, который, по их словам, является альтернативой литейным технологиям. Он может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении и других областях. Речь идет о контактном обрабатывающем центре. Это 3D-принтер, создающий конструкции из металла, рассказали URA.RU представители Пермского Политеха на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице. «Прибор изобрели буквально год назад. Его преимущество в том, что он сокращает сроки изготовления конструкции, время на доставку сырья, а также уменьшает количество отходов. Обычно на производстве 20% сырья уходит на изготовлении детали, а 80% отправляется в утилизацию. Здесь отходы составляют всего 2-3%», — пояснили корреспонденту агентства представители Пермского Политеха. Контракты на поставку приборов уже заключили с несколькими федеральными компаниями. В их числе ЗАО «Группа компаний С7», в которое входит авиакомпания «S7 Airlines» и ПАО «Камаз». «На наших приборах уже делают конструктивные части самолетов», — отметили представители ПНИПУ. Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского Политеха нашли способ защитить беспилотники от обледенения. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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