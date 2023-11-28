Новое изобретение Пермского Политеха ускорит постройку самолетов

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) представили новый проект, который, по их словам, является альтернативой литейным технологиям. Он может ускорить изготовление металлических деталей в самолетостроении и других областях. Речь идет о контактном обрабатывающем центре. Это 3D-принтер, создающий конструкции из металла, рассказали URA.RU представители Пермского Политеха на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице.
«Прибор изобрели буквально год назад. Его преимущество в том, что он сокращает сроки изготовления конструкции, время на доставку сырья, а также уменьшает количество отходов. Обычно на производстве 20% сырья уходит на изготовлении детали, а 80% отправляется в утилизацию. Здесь отходы составляют всего 2-3%», — пояснили корреспонденту агентства представители Пермского Политеха.
Контракты на поставку приборов уже заключили с несколькими федеральными компаниями. В их числе ЗАО «Группа компаний С7», в которое входит авиакомпания «S7 Airlines» и ПАО «Камаз». «На наших приборах уже делают конструктивные части самолетов», — отметили представители ПНИПУ.
Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского Политеха нашли способ защитить беспилотники от обледенения. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе.
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