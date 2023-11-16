Пермские ученые нашли способ защитить беспилотники от обледенения

17 ноября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Зимой винты дронов покрываются льдом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ученым Пермского политеха (ПНИПУ) удалось добиться снижения энергозатрат беспилотного летательного аппарата для освобождения его лопастей от льда. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе. «Одну из лопастей вентилятора сделали негладкой, установили вентилятор в трубу и наморозили на него лед. Когда скорость вращения вентилятора повысили до 7000 оборотов в минуту, ледяной нарост на лопатке с измененными свойствами разрушился, а на гладких остался. Окончательный сход льда с остальных лопаток произошел при частоте вращения 11500-12000 оборотов в минуту», — рассказали об исследовании в ПНИПУ. Таким образом, неоднородность поверхности изменила характеристики сцепления льда с лопастью, поэтому он сошел при меньшей частоте оборотов. Именно резким увеличением скорости вращения винтов («перегазовкой») операторы БПЛА сбрасывают с них лед при работе зимой. Это приводит к снижению заряда батареи, а значит, и дальности полета. Устройство пермских ученых позволит выяснить, какие материалы лучше использовать для лопастей, чтобы лед с них сходил без лишних затрат энергии и полет продлился. Беспилотники активно используются военными в ходе спецоперации на Украине. Недавно российские БПЛА нанесли удары по аэродромам противника. Как ранее рассказывало URA.RU, ученые ПНИПУ изобрели устройство для разрезания танков «Абрамс» и «Леопард». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученым Пермского политеха (ПНИПУ) удалось добиться снижения энергозатрат беспилотного летательного аппарата для освобождения его лопастей от льда. Эксперимент провели в специально созданной аэрохолодильной трубе. «Одну из лопастей вентилятора сделали негладкой, установили вентилятор в трубу и наморозили на него лед. Когда скорость вращения вентилятора повысили до 7000 оборотов в минуту, ледяной нарост на лопатке с измененными свойствами разрушился, а на гладких остался. Окончательный сход льда с остальных лопаток произошел при частоте вращения 11500-12000 оборотов в минуту», — рассказали об исследовании в ПНИПУ. Таким образом, неоднородность поверхности изменила характеристики сцепления льда с лопастью, поэтому он сошел при меньшей частоте оборотов. Именно резким увеличением скорости вращения винтов («перегазовкой») операторы БПЛА сбрасывают с них лед при работе зимой. Это приводит к снижению заряда батареи, а значит, и дальности полета. Устройство пермских ученых позволит выяснить, какие материалы лучше использовать для лопастей, чтобы лед с них сходил без лишних затрат энергии и полет продлился. Беспилотники активно используются военными в ходе спецоперации на Украине. Недавно российские БПЛА нанесли удары по аэродромам противника. Как ранее рассказывало URA.RU, ученые ПНИПУ изобрели устройство для разрезания танков «Абрамс» и «Леопард».