У властей срываются контракты на перевозки пассажиров в Тюменском районе

В Тюменской области не нашли подрядчиков на перевозку людей автобусами

29 ноября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Власти не нашли желающих возить пассажиров из Тюмени в район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области не получили ни одной заявки по двум аукционам на перевозку пассажиров из Тюмени в Тюменский район. Информация представлена на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов превышает 370 млн рублей, заключить их должны на три года. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена контрактов: 245 638 664 рубля и 125 818 354 рубля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках», — такие данные приводятся на федеральном портале. Эти аукционы должны были на три ближайших года обеспечить жителей Тюменского района сообщением с Тюменью и наоборот. Маршруты, указанные в документации, следуют из областной столицы в Салаирку, Ушакова, Успенку, Зырянку, Червишево, Леваши, Чаплык, Малые Акияры, Онохино, Созоново, Новотарманский, Молчанова, Кулигу, Речкина, Горьковку, Каскару, Борки, Кунчур, Янтык, Боровский, Винзили и другие населенные пункты. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

Власти Тюменской области не получили ни одной заявки по двум аукционам на перевозку пассажиров из Тюмени в Тюменский район. Информация представлена на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов превышает 370 млн рублей, заключить их должны на три года. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена контрактов: 245 638 664 рубля и 125 818 354 рубля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках», — такие данные приводятся на федеральном портале. Эти аукционы должны были на три ближайших года обеспечить жителей Тюменского района сообщением с Тюменью и наоборот. Маршруты, указанные в документации, следуют из областной столицы в Салаирку, Ушакова, Успенку, Зырянку, Червишево, Леваши, Чаплык, Малые Акияры, Онохино, Созоново, Новотарманский, Молчанова, Кулигу, Речкина, Горьковку, Каскару, Борки, Кунчур, Янтык, Боровский, Винзили и другие населенные пункты. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.