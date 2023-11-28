28 ноября 2023

У властей срываются контракты на перевозки пассажиров в Тюменском районе

В Тюменской области не нашли подрядчиков на перевозку людей автобусами
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, гололедица. Челябинск, транспорт, автобус, остановка общественного транспорта, пассажиры, час пик
Власти не нашли желающих возить пассажиров из Тюмени в район Фото:

Власти Тюменской области не получили ни одной заявки по двум аукционам на перевозку пассажиров из Тюмени в Тюменский район. Информация представлена на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов превышает 370 млн рублей, заключить их должны на три года.

«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена контрактов: 245 638 664 рубля и 125 818 354 рубля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках», — такие данные приводятся на федеральном портале.

Эти аукционы должны были на три ближайших года обеспечить жителей Тюменского района сообщением с Тюменью и наоборот. Маршруты, указанные в документации, следуют из областной столицы в Салаирку, Ушакова, Успенку, Зырянку, Червишево, Леваши, Чаплык, Малые Акияры, Онохино, Созоново, Новотарманский, Молчанова, Кулигу, Речкина, Горьковку, Каскару, Борки, Кунчур, Янтык, Боровский, Винзили и другие населенные пункты.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

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Власти Тюменской области не получили ни одной заявки по двум аукционам на перевозку пассажиров из Тюмени в Тюменский район. Информация представлена на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов превышает 370 млн рублей, заключить их должны на три года. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена контрактов: 245 638 664 рубля и 125 818 354 рубля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках», — такие данные приводятся на федеральном портале. Эти аукционы должны были на три ближайших года обеспечить жителей Тюменского района сообщением с Тюменью и наоборот. Маршруты, указанные в документации, следуют из областной столицы в Салаирку, Ушакова, Успенку, Зырянку, Червишево, Леваши, Чаплык, Малые Акияры, Онохино, Созоново, Новотарманский, Молчанова, Кулигу, Речкина, Горьковку, Каскару, Борки, Кунчур, Янтык, Боровский, Винзили и другие населенные пункты. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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